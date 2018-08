LG G7 One je za one koji žele da im je najbolji telefon-jeftiniji

Korejski LG odlučio je na sajmu IFA u Berlinu predstaviti nove modele iz G7 serije telefona - LG G7 One i Fit. Radi se o povoljnim varijantama njihovog top telefona.

Foto: LG

G7 One njihov je prvi Android One telefon, a pogoni ga Snapdragon 835 uz 4 GB RAM-a i 32 GB interne memorije. Telefon je opremljen ekranom od 6,1 inča (3120x1440 piksela) s 19,5:9 omjerom ekrana. Pokreće ga Oreo 8.1, a kako se radi o Android One telefonu, tu su samo najvažije aplikacjie predinstalirane. Osim glasom, Googleov Asistent možete pokrenuti i preko tipke na bočnoj strani uređaja. Tu je i Google Lens opcija za pretraživanje pomoću umjetne inteligencije i računalnog vida. LG je ugradio u njega i 32-bitni konverter Hi-Fi Quad DAC za puno kvalitetniji zvuk. Inače, telefon će imati i AI Cam, pametnu kameru koju smo vidjeli na V30S, ali ta će opcija stići naknadno.

Foto: LG



G7 Fit je zamišljen kao uređaj između top modela i telefona srednjeg ranga pa ima Snapdragon 821, 4 i 32/64 GB memorije. DOlazi s istim ekranom kao i G7 One te istim audio konverterom. Za razliku od modela One, ovaj ima standardni Android sustav.

Cijene i dostupnost za oba modela bit će poznati naknadno.

Ključne specifikacije

LG G7 One

• Čipset: Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobile Platform

• Displej: 6,1-inčni QHD+ 19.5:9 FullVision Super Bright Display (3120x1440)

• Memorija: 4 GB LPDDR4x RAM / 32 GB UFS 2,1 ROM / MicroSD (do 2 TB)

• Kamera:

- Stražnja: 16 MP standardni kut (F1.6 / 71°)

- Prednja: 8 MP širokokutna (F1.9 / 80°)

• Baterija: 3000 mAh

• Operacijski sustav: Android 8.1 Oreo (Android One)

• Dimenzije: 153,2 x 71,9 x 7,9 mm

• Težina: 156 g

• Mreža: LTE / 3G / 2G

• Povezivost: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (kompatibilno s 3.1)

• Boje: New Aurora Black / New Moroccan Blue

• Ostalo: AI CAM† / Bright Camera / Boombox Speaker / Google Lens / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS: X 3D Surround Sound / IP68 otpornost na vodu i prašinu / HDR10 / Google Assistant tipka / prepoznavanje lica / senzor otiska prsta / tehnologija punjenja Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / sukladnost sa standardom MIL-STD 810G / FM radio



LG G7 Fit

• Čipset: Qualcomm® Snapdragon™ 821 Mobile Platform

• Displej: 6,1-inčni QHD+ 19.5:9 FullVision Super Bright Display (3120x1440)

• Memorija:

- LG G7+ Fit: 4 GB LPDDR4x RAM / 64 GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (do 2 TB)

- LG G7 Fit: 4 GB LPDDR4x RAM / 32 GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (do 2 TB)

• Kamera:

- Prednja: 16 MP standardni kut (F2.2 / 76°)

- Stražnja: 8 MP širokokutna (F1.9 / 80°)

• Baterija: 3.000 mAh

• Operacijski sustav: Android 8.1 Oreo

• Dimenzije: 153.2 x 71.9 x 7.9 mm

• Težina: 160 g

• Mreža: LTE / 3G / 2G

• Povezivost: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (kompatibilno s 3.1)

• Boje: New Aurora Black / New Platinum Gray

• Ostalo: New Second Screen / AI CAM / Boombox Speaker / Google Lens / QLens / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS: X 3D Surround Sound / IP68 otpornost na vodu i prašinu / HDR10 / prepoznavanje lica / senzor otiska prsta / tehnologija punjenja Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / sukladno sa standardom MIL-STD 810G / FM radio