LG ima nove pametne ormare, s jednim možete i popričati

LG će na sajmu IFA 2018 predstaviti unaprijeđene modele svog pametnog ormara Styler. Na tržištu će se tako pojaviti dva nova, veća modela, Styler ThinQ i Styler Mirrored Glass Door, LG-jeva sustava za njegu odjeće koji koristi paru za osvježavanje i održavanje odjeće, spojen je na internet i koristi umjetnu inteligenciju koja vam sugerira koji je optimalni način rada.

Modelom Styler ThinQ može se upravljati glasovnim naredbama, dok je kod modela Styler Mirrored Glass Door, na kojima su ogledala na vratima, veći naglasak na dizajnu.

U oba nova modela ugrađena je tehnologija TrueSteam uz pomoć koje LG-jevi pametni ormari održavaju odjeću čistom, i svakodnevno eliminiraju više od 99,9 posto klica i bakterija. Za uklanjanje blagih nabora i neugodnih mirisa tu je pomična vješalica, dok funkcija Pants Crease Care uklanja jače nabore i oštre crte na odjeći. Tu je i funkcija Gentle Dry, zahvaljujući kojoj LG Styler brže i nježnije suši osjetljive tkanine.

