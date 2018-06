Ljudi bijesni na Facebook: Novi alat vratit će vam loša sjećanja

Ako volite stalne podsjetnike na ono što ste radili na današnji dan ili s kime ste se sprijateljili prije 6 godina, Facebook je prije dva dana lansirao bogatiju verziju svojeg alata 'Na današnji dan'. Međutim, Sjećanja (Memories) u svojoj bogatijoj verziji nude i puno više podsjetnika na trenutke koje baš i ne bi htjeli ponovno proživljavati, poput prekida, neguodnih situacija ili podsjetnika na ljude koji su preminuli.

Facebook još od 2015. ima opciju 'On this day' (Na današnji dan), a svaki dan je koristi 90 milijuna ljudi kako bi vidjeli stvari koje su dijelili ili mjesta koja su posjetili nekad davno. Nova verzija ove opcije imat će tako uz događaje i prijatelje koje ste stekli i podsjetnike na neko dulje razdoblje koje će vam Facebook skratiti u jedan video. Isto tako, pokazat će vam i postove koje ste propustili, a oni misle da ih trebate vidjeti.

Mnogi su preko društvenih mreža komentirali kako bi se loš dan lako mogao pretvoriti u još gori kad nam Facebook ponudi podsjetnik na druge trenutke - poput godišnjice nakon što se par razveo.

Shout out to Facebook Memories for reminding people what a terrible mistake they made on the anniversary of a marriage they're divorced from.