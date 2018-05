Lome se koplja oko umjetne inteligencije: 'Musk je u krivu'

Što se tiče umjetne inteligencije, Elon je totalno u krivu, izjavio je Eric Schmidt, bivši izvršni direktor Googlea, na konferenciji VivaTech u Parizu.

- Zabrinut je zbog moguće zloupotrebe ove tehnologije, i ja sam isto - kazao je, dodajući da je ipak siguran kako će nam umjetna inteligencija donijeti puno više koristi.

Schmidt je komentirao negativne stavove koje Elon Musk ima prema umjetnoj inteligenciji. Zabrinutost koju je Musk izrazio oko umjetne inteligencije upućena je prema konceptu umjetne inteligencije, a ne njezinom korištenju u u određenim nišama, primjerice u automobilima. Musk je, između ostalog, izjavio da će AI izazvati treći svjetski rat.

S druge strane, Schmidt je istaknuo na koje će sve načine ta tehnologija unaprijediti čovječanstvo, u pogledu zdravstvenog, obrazovnog, ekonomskog sustava... Umjetna inteligencija će ljude učiniti pametnijima. Sveukupno gledano, bit ćemo na dobitku - ustvrdio je.

Čini se kako sve ozbiljne tehnološke kompanije investiraju ogroman novac u umjetnu inteligenciju, a Musk je jedan od rijetkih velikih imena Silicijske doline koji se protivi ovom trendu. Tehnološka industrija bavi se etičkim aspektima umjetne inteligencije, a općeprihvaćeni konsenzus jest da ova tehnologija predstavlja pozitivan napredak, piše cnet.

Pitanje Schmidtu o umjetnoj inteligenciji uputio je Maurice Levy, izvršni direktor oglašivačke kompanije Publicis. Levy je isto pitanje uputio Marku Zuckerbergu, izvršnom direktoru Facebooka, čiji je odgovor ipak bio nešto odmjereniji.

- Čuo sam da Elon ukazuje na istu problematiku... koju sam i ja sam isticao dugo vremena - izjavio je, izražavajući suosjećanje s poteškoćama na koje Musk nailazi s učenjem samovozećih automobila da izbjegavaju nesreće. Ali Zuckerberg je također izrazio i optimizam u pogledu umjetne inteligencije.

“I’m optimistic about the future of #AI. We need to make sure we don’t get to negative on it. No technology comes out fully-formed.”#Zuckerberg #Facebook #Vivatechnology2018 pic.twitter.com/Lyef9vuAJO