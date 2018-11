Luksuz i užitak u vožnji, ovaj automobil vozaču nudi sve...

Audi A6 je na tržište stigao samo nekoliko mjeseci nakon prestižnog A8, od kojeg je preuzeo sve najbolje. Bez pretjerivanja, većina tehnologije s najluksuznijeg i najskupljeg Audija jednostavno je prekopirana na A6.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

To se posebno vidi u unutrašnjosti gdje se koristi isti sustav s dva središnja zaslona koji mijenjaju gotovo sve tipke. Sustav je vrlo intuitivan i jednostavan za korištenje. Dodamo li tome i vrhunske digitalne instrumente dobivamo izuzetno naprednu unutrašnjost koja, uz to, i impresivno izgleda. Kvaliteta materijala i izrade je, po našem mišljenju, najbolja u ovoj klasi. Ovaj auto prepun je luksuza, no posebno impresionira u vožnji.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na stražnjem dijelu auta nalazi se oznaka 50 TDI što znači da je pod poklopcem najsnažniji dizelski motor. On je V6 koncepcije, ima tri litre i 286 KS, dovoljno da limuzinu od gotovo dvije tone pretvori u rasnog sprintera. Impresionira podatak da do 100 km/h ovaj auto treba samo 5,5 sekundi, tj. da je pri ubrzanju bolji i od, primjerice, 320 KS snažne Honde Civic Type R.

Zbog sustava upravljanja na sve kotače i zračnog ovjesa fascinira i ponašanje auta u zavojima. Zbog tog istog ovjesa, ali i izolacije, A6 je mjerilo komfora. Sve u svemu, auto bez loših strana, za one koji od auta žele sve.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

TVORNIČKI PODACI

masa: 1900 kg

dimenzije: 494x189x146 cm

obujam: 2967 ccm

snaga: 210 kW/286 KS

0-100 km/h: 5,5 s

najveća brzina: 250 km/h

potrošnja: 5,6 l/100 km

cijena: 800.243 kn (testni model)

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Testirani Audi A6 50 TDI Quattro Dynamic u opremi ima Bang & Olufsen Premium audio, upravljanje svim kotačima, matrix led prednja svjetla, naplatke 19”, presvlake sjedala od kože, zračni ovjes...