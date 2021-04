NASA je spremna za novu povijesnu misiju i tijekom današnjeg dana prvi put bi ljudska letjelica trebala poletjeti na drugom planetu.

Maleni helikopter Ingenuity iza 9.30 sati pokušat će se svojim elisama podići na 3 metra visine, lebdjeti oko 30 sekundi i potom sletjeti. Podaci s Marsa će stići par sati kasnije i NASA je najavila da će iza podneva krenuti s emisijom u kojoj će inženjeri iščekivati podatke letjelice.

No, ovo je testiranje tehnologije koju dosad nisu ispitali u ekstremnim uvjetima.

- Ovo je potpuno ludo - rekla je inženjerka Farah Alibay.

- Na Zemlji letimo tek nešto više od 100 godina i sad smo odlučili 'OK, idemo letjeti na drugi planet'. To je ludnica. Ali to je i ljepota istraživanja i strojarstva - rekla je.

NASA je izvijestila da je nakon softverske zakrpe helikopter spreman za let i u petak su testirali rotore u punoj brzini. Uspije li današnji let, u sljedećim danima još će četiri puta poletjeti, svaki put sve dalje.

Problem s letovima na Marsu je što planet ima samo 1 posto Zemljine atmosfere i slabiju gravitaciju. Zbog toga je helikopter težak samo 1,8 kilograma i ima rotore duge 1,2 metra koji će se rotirati na 2500 o/min, što bi trebalo biti dovoljno da se odlijepi od tla.



Ingenuity ima dvije kamere. Crnobijela gleda prema tlu i tu je zbog navigacije, a ona zanimljivija snima u boji i gleda prema horizontu. Misiju će snimati i Perseverance, a bude li sreće, dobit ćemo i video prvog leta na Marsu.