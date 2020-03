Mali SUV kojem nije važno šminkanje već prostranost

Kod mnogih malih SUV-ova u prvom planu je izgled. Kamiq pokušava s malo drukčijim pristupom, zbog mnogo prostora i praktičnih rješenja ovo je itekako praktičan obiteljski auto. U prtljažnik stane 400 litara, u kabini ima mnogo mjesta, na stražnjim sjedalima skoro kao i u Octaviji. Izgled nije spektakularan, linije su uglavnom inspirirane onima na većim Škodinim SUV-ovima Kodiaqu i Karoqu.

Foto: Igor Šoban/PIXSELL

U unutrašnjosti također nema nikakvog spektakla. U srednjem paketu opreme dolazi mali dodirni zaslon i dosta tvrde plastike, koja ne izgleda najbolje, no zato se kvaliteta izrade doima besprijekornom. Dizajn nije maštovit, no ergonomija je savršena. To su dodatni dokazi da je Kamiq auto koji se bira više razumom, a manje srcem.

Foto: Igor Šoban/PIXSELL

U pogledu vožnje ova Škoda je vrhunska i superiorna usporedimo li je s većinom konkurenata. Ovjes je iznadprosječno udoban, isto kao i kvaliteta vožnje kad se pokušate malo zabaviti i pojuriti . Zvučna izolacija je vrhunska, što dodatno pospješuje dojam udobnosti. Benzinski motor sa 115 KS samo je na papiru skroman. U praksi je Kamiq vrlo živahan, poput nekih konkurenata sa 130 i više KS, a to pokazuje i odlično ubrzanje do 100 km/h ispod deset sekundi.

Foto: Igor Šoban/PIXSELL

Oprema testnog modela je vrlo dobra s LED svjetlima, dvozonskom automatskom klimom, alunaplacima, parkirnim senzorima, sustavom održavanja u traci, pa je cijena više nego fer usporedimo li Kamiq s konkurencijom. Svojevrsni “best buy".

TVORNIČKI PODACI ŠKODA KAMIQ AMBITION 1.0 TSI

MASA: 1231 kg

DIMENZIJE: 424x179x155 cm

OBUJAM: 999 ccm

SNAGA: 85 kW/15 KS

0-100 km/h: 9,9 s

NAJVEĆA BRZINA: 194 km/h

POTROŠNJA: 5,3-6,6 l/100 km

CIJENA: 147.809 kn (testni model), 121.185 kn (osnovni model)