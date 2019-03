Maštovit je i prostran kao Golf: Vozili smo Volkswagen T-Cross

Volkswagen je još pojačao svoju ponudu SUV-ova, sada ih je pet, a najnoviji član zove se T-Cross. Mi smo ga vozili u sklopu svjetske prezentacije na španjolskoj Mallorci i otkrili sve njegove tajne. Riječ je o najmanjem Volkswagenovom SUV-u, atraktivnom urbanom crossoveru, bez sumnje trenutno najopuštenije i najlepršavije dizajniranom Volkswagenu.

Foto: ULI_SONNTAG

T-Cross je srodan Volkswagen Polu, a svojom dužinom od 411 centimetara samo blago nadmašuje dužinu tipičnog gradskog automobila. S druge strane po ponudi prostora u unutrašnjosti nimalo ne zaostaje za većim Golfom. Štoviše u prtljažnik stane 385 litara što je pet litara više nego kod Golfa, no to nije sve. T-Cross ima i pomičnu stražnju klupu (do 14 centimetara) zahvaljujući kojoj se može birati želite li više mjesta na stražnjoj klupi ili u prtljažniku. Uz ovaj trik prtljažnik može narasti do 455 litara što je već na razini modela srednje klase.

T-Cross je, dakle, vrlo praktičan ali je i atraktivan. Volkswagen se kod ovog modela zaista razigrao i nije previše mario za inače pomalo konzervativna dizajnerska načela tvrtke. Posebno se to vidi na stražnjem dijelu koji je potpuno drugačiji od onog na bilo kojem drugom modelu VW-a. Nudi se vrlo široka paleta živih boja i jako razigrane kombinacije boja i dekora u unutrašnjosti. Ukratko, niti jedan VW do sada nije bio ovako “otvoren”.

Foto: ULI_SONNTAG

U pogledu tehnologije T-Cross nudi sve najbolje što VW trenutno ima na zalihi za ovu klasu automobila. U unutrašnjosti dominiraju prilagodljivi digitalni instrumenti te središnji zaslon osjetljiv na dodir koji ima promjer 8 inča. Sve ovo, naravno, je dio dodatne opreme. Što se tiče sigurnosnih tehnologija i sustava za pomoć u vožnji niti jedan drugi auto u klasi nije tako dobro opremljen.

Ponuda motora je za sada još prilično skromna. Volkswagen T-Cross nudi se samo u kombinaciji s trocilindričnim jednolitrenim benzinskim motorima koji razvijaju 95 i 115 KS. U lipnju bi ponudu trebao upotpuniti dizel snage 95 KS, a krajem godine stiže i top model s benzinskim 1,5-litrenim motorom snage 150 KS. Isprobali smo samo motore koji se trenutno nude i već u kombinaciji sa 115 KS T-Cross je vrlo dinamičan i zabavan automobil. Do 100 km/h ubrza za 10,2 sekunde i postiže maksimalnih 193 km/h. Ovjes je izuzetno sposoban, vrlo udoban pri nježnoj vožnji i čudesno prilagodljiv kada krenete u malo oštrije “manevre”. Iskreno, uopće nemate osjećaj da vozite povišeni SUV, viške nekakav mali gradski auto sa sportskim ambicijama.

Foto: ULI_SONNTAG

Pogona na sve kotače nema niti će ga biti, osnovni motor ima peterobrzinski ručni mjenjač, a kod onog sa 115 KS možete birati između šesterobrzinskog ručnog i DSG-a sa sedam stupnjeva prijenosa.Službeni početak prodaje u Hrvatskoj se očekuje sredinom travnja. Osnovni model, T-Cross s 1.0 TSI motorom snage 95 KS i paketom opreme Life stajat će od 128.868 kuna.T-Cross 1.0 TSI Style sa 115 KS starta od 146.511 kuna.