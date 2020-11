Mazda 3 je izuzetno atraktivna i idealno motorizirana bez turba

Isprobali smo japanskog kompakta s novim benzinskim motorom snage 150 KS koji se pokazao kao idealna mjera za auto. Motor nema turbo no zato radi vrlo uglađeno i mirno

<p>Mazda3 dobila je i treći motor koji se sa svojih 150 KS smjestio između dosadašnjih (122 i 180 KS) i pokazao idealnom sredinom.</p><p>Mazda i dalje “pliva protiv struje”, nema turbo te motor svoj snagu razvija iz velike dvije litre obujma. No nedostatak turba uopće nije minus. Mazdin motor je toliko dobar da nikada ne nedostaje snage, ne zahtijeva vrlo visoke okretaje, no pri njima se ni ne buni što može biti vrlo zabavno.</p><p>Pritom je i potrošnja prilično mala. Na testu smo u gradu trošili 7,1 l/100 km, a kombinirano samo 6,3 l/100 km. Najveći plus ovog motora je uglađenost i miran rad, mnogo mirniji nego kod tipičnog turbo motora slične snage kod konkurencije.</p><p><br/> Vozne karakteristike su vrhunske. Pri dinamičnoj vožnji Mazda3 je među najboljim, ako ne i najbolji auto u klasi. Ovjes, upravljač, mjenjač... Sve to je za “čistu peticu”.</p><p>A i udobnost je na vrlo visokoj razini. Ovjes se udobno filtrira neravnine, a buka u unutrašnjosti je mala.</p><p>Da je Mazda3 jedan od najvećih kompakta na tržištu vidi se po dobroj ponudi prostora u unutrašnjosti, no prtljažnik je s 330 litara prosječan. Kvaliteta materijala i izrade oduševljavaju, kao da vozite neki premium auto. Mazda3 je, ukupno gledano, auto iznad prosjeka klase, no takva mu je i cijena. <br/> </p><p><strong>Testirana Mazda3 Skyactiv-G 150 Plus</strong> u opremi ima bose audio s 12 zvučnika, 18” alunaplatke, grijana sjedala i upravljač, led svjetla, 8,8” centralni zaslon, kameru za vožnju unatrag, prednje i stražnje parkirne senzore...</p>