Mazda CX-30 je vrhunski SUV kojeg je pravi užitak voziti

Isprobali smo Mazdu CX-30 s novim benzinskim motorom Ovaj automobil ima pogon na sve kotače, bogatu opremu i dovoljno snage te nudi odličan odnos uloženo-dobiveno

<p>Mazdin kompaktni SUV dobio je novi benzinski motor sa 150 KS, koji dolazi samo uz pogon na sve kotače. Mnoge će to odbiti, no ova kombinacija je, prema našem sudu - najbolja mjera za CX-30. Auto je brz, ali vrlo miran i uglađen u vožnji.</p><p>To što motor nije turbo, ne smeta, dovoljno je živahan i elastičan i bez njega. Potrošnja na testu od 7,2 l/100 km u kombiniranoj vožnji stvarno je vrhunski rezultat za SUV benzinca s 4x4 pogonom.</p><p>Ovi Mazdu je baš užitak voziti i kad jurite zavojima ili opušteno krstarite po cesti. Ovjes je sposoban, ali i udoban, mjenjač izuzetno precizan, upravljač izravan...</p><p>Ono što posebno oduševljava je uređenje unutrašnjosti. Vrlo jednostavno, funkcionalno i ergonomsko u svakom pogledu. I sve to začinjeno vrhunskom kvalitetom izrade i materijala. Tu CX-30 nije lošiji od premium konkurencije.</p><p>Cijena je visoka, no oprema je vrhunska, pa ovaj CX-30, kad realno pogledamo zapravo pruža dobar odnos uloženog i dobivenog. </p><p><strong>Testirana Mazda CX-30 Skyactiv-G 150 AWD Plus</strong> u opremi ima LED Matrix svjetla, Bose audio sustav, alunaplatke 18”, head-up zaslon, kameru za vožnju unatrag, dvozonski klima-uređaj...</p><p> </p>