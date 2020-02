Među polarnim medvjedima sve više kanibalizma - krivi su ljudi

Na Arktiku je sve više slučajeva polarnih medvjeda koji se međusobno ubijaju i jedu zbog otapanja leda i smanjenja prirodnog okoliša za što su krivi ljudi, upozorili su ruski znanstvenici.

- Kanibalizam među polarnim medvjedima nam je dugo poznata činjenica, no zabrinjava nas što su ti slučajevi prije bili rijetki, a sada ih često biljećimo - rekao je stručnjak za polarne medvjede Ilija Mordvincev, prenosi Interfax.

Na prezentaciji u Sankt Peterburgu rekao je kako je za rast kanibalizma među polarnim medvjedima vjerojatno odgovoran nedostatak hrane.

- U nekim razdobljima jednostavno nema dosta hrane i veći mužjaci napadaju ženke s mladima - rekao je, ali i dodao da je mogući razlog tog rasta činjenica da više ljudi radi na Arktiku i da bilježe takve slučajeve.

AFP factfile on polar bears, whose survival is threatened by global warming and related threats pic.twitter.com/78Zlh3cifP