<p>Budućnost će biti onakva kakvom je stvorimo, a trenutno stvaramo NextGeneration Europsku uniju. Ovo mora postati digitalno desetljeće Europe koja će, uz to, do 2050. godine postati prvi klimatski neutralni kontinent, poručila je 16. rujna predsjednica Europske komisije<strong> Ursula von der Leyen</strong> držeći govor o stanju Europske unije. U narednom razdoblju, iz novog instrumenta za oporavak NextGeneration EU s proračunom od 750 milijardi eura, čak 37 posto sredstava potrošit će se izravno na ciljeve Europskog zelenog plana kroz koji moramo promijeniti odnos prema prirodi, način proizvodnje i potrošnje, života i rada, hrane i grijanja, putovanja i prijevoza te 20 posto sredstava uložiti u digitalni sektor, s posebnim naglaskom na područje osobnih podataka, tehnologije, posebice umjetne inteligencije te infrastrukture.</p><p>Brojni građani već su uhvatili korak s planovima Europske komisije, a neki od njih o svojim iskustvima pričat će<strong> 1. i 2. listopada ove godine u CineStaru u Branimir Mingle Mallu na Međunarodnoj konferenciji “LEAP Summit”, </strong>koja ove godine obilježava 5. obljetnicu. Fokus konferencije je na multidisciplinarnim temama povezanim s poduzetništvom, inovacijama, modernim trendovima, inspiracijom, zelenom i digitalnom tranzicijom te Europskom unijom.</p><p>Među više od 40 ovogodišnjih govornika je i Nizozemac <strong>Jan de Jong</strong>, koji je rodnu Nizozemsku zamijenio Hrvatskom kada je imao samo 22 godine. Tada počinje njegova poduzetnička priča u Splitu, a kasnije i u Zagrebu gdje osniva uspješnu firmu s više od 400 zaposlenih no odlučuje se na prodaju svog udjela u firmi nakon čega postiže ono o čemu svaki poduzetnik sanja – slobodu! Zalaže se da se Hrvatska otvori za visoko plaćene digitalne nomade jer vjeruje da bi to potaknulo gospodarski razvoj države. Tomislav Pancirov je lifestyle poduzetnik sa samo jednom idejom – biti sretan. Prije gotovo četiri godine napustio je posao da bi postao digitalni nomad, a lifestyle poduzetništvo i holistički pristup poslu su mu misija. Surađuje s klijentima s kojima želi surađivati, posao mu omogućuje životni stil (a ne obrnuto) i najvažnije - ima svrhu. Na LEAP summitu pričat će o slobodi, svrsi, poduzetništvu i digitalnim nomadima.</p><p>Kroz panel raspravu Green future obradit će se tema zelene tranzicije, koja će uz digitalnu tranziciju, biti glavni pokretač oporavka od pandemije COVID-19 i dugoročnog rasta Europske unije. Nizozemac <strong>Tijmen Sissing</strong> ispričat će svoju priču o stvaranju globalnog pokreta za zeleniju budućnost. Ono što je započelo kao spontana akcija čišćenja plastike Trashpackera Tijmen Sissinga preraslo je u globalni pokret koji uključuje više od 11,000 ljudi u online zajednicu s izazovom da se okupi više od 100.000 plastičnih vrećica godišnje kako bi se očuvao okoliš. Među zanimljivijim govornicima je i zaposlenik You Tubea <strong>Christian Gonzales</strong> koji u Zurichu vodi tim istraživača zaduženih za razvoj alata za Youtube kreatore. Poznat po tome što kombinira kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja kako bi pokrenuo strategiju proizvoda, a na LEAP Summitu će pričati o kreiranju metrika za evaluaciju uspjeha.</p><p>Na LEAP Summitu govorit će i jedna od najpoznatijih futurista na svijetu <strong>Anne Skare Nielsen</strong>. Anneina je vizija osvojiti Nobelovu nagradu za mir, a njezini najveći uspjesi uključivat će transformiranje novinarstva, politike i obrazovanja.</p><p>Zahvaljujući Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj, sudjelovanje na konferenciji je besplatno za sve sudionike. Nažalost, zbog nužnih epidemioloških mjera za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom, broj mjesta u dvorani je ograničen, pa je potrebno ranije se prijaviti na <strong><a href="https://leapsummit.com/apply-now/">https://leapsummit.com/apply-now/</a></strong>. Svi koji se prijave, no ipak ne uspiju osigurati mjesto na samoj konferenciji, cijeli će program moći pratiti uživo na Facebook stranici LEAP Summita.</p>