Mercedes Maybach S-klasa: još bolja verzija 'najboljeg auta'

Mercedes S-klasa je po mnogima najbolji auto na svijetu, a Mercedes ga je učinio još boljim. Auto ima električno pokretana vrata, hladnjak, sjedala s masažom nogu...

<p>Nova generacija Mercedes Maybach S-klase namijenjena je bogatašima, a prethodnik se najbolje prodavao u Kini, SAD-u, Rusiji, Južnoj Koreji i Njemačkoj. Maybach je dugačak čak 547 centimetara te u unutrašnjosti ima mnogo više mjesta na stražnjim sjedalima.</p><p>Razina luksuza je nevjerojatna. Stražnja vrata mogu se otvarati i zatvarati električno, za unutrašnje osvjetljenje tu su čak 253 LED lampice, a poseban sustav gotovo potpuno neutralizira buku u unutrašnjosti.</p><p>Auto ima hladnjak za piće, čaše za šampanjac, a stražnja sjedala, ili bolje reći fotelje, moguće je naginjati i pomicati, pa putnici na njima mogu gotovo ležati. Tu je i sustav masaže leđa ali i potkoljenica. To su samo neke od posebnosti ovog auta prepunog superlativa. </p><p>Od obične S-klase poprilično se razlikuje i vizualno, a kupci mogu naručiti i verziju s karakterističnom dvobojnom karoserijom. </p><p><br/> I tehnologija je impresivna. Primjerice, pojas će se sam približiti ako putnik straga posegne za njim, a krene li rukama za nekom stvari u određenom dijelu auta taj dio će se automatski osvijetliti.</p><p>Auto ima digitalna svjetla koja mogu projicirati simbole izravno na cestu, u gužvi može voziti potpuno samostalno, a upravljati se može i stražnjim kotačima. U unutrašnjosti može biti čak pet zaslona.</p><p>Pogon Mercedes još nije precizirao, no pretpostavlja se da će za njega biti zaduženi V8 i V12 motori snage od oko 500 KS na više. Prodaja će početi u prvom dijelu iduće godine, cijene nisu objavljene, no pretpostavlja se da će osnovni model u Njemačkoj koštati oko 150.000 eura. <br/> </p>