Mercedes neće više imati ručne mjenjače, a jako će smanjiti i broj dizelskih motora u ponudi

Zbog razvoja električnih automobila Mercedes namjerava usporiti razvoj motora s unutrašnjim izgaranjem te potpuno ukinuti ručne mjenjače. Uskoro stiže niz njihovih novih električnih auta

<p>Mercedes će se u bliskoj budućnosti uvelike koncentrirati na elektrifikaciju te će stoga "skresati troškove" na drugim područjima. Jedna žrtva bit će i ručni mjenjač. Mercedes ručni mjenjač neće ukinuti preko noći, no definitivno je odlučeno da u skorijoj budućnosti više neće biti Mercedesa s ručnim mjenjačem. </p><p>Udio modela s ručnim mjenjačima u prodaji Mercedesa vrlo je malen, pa tvrtka više ne želi trošiti novac na daljnji razvoj i proizvodnju mjenjača kojeg samo rijetki kupci žele. U SAD-u je Mercedes još 2015. prestao nuditi modele s ručnim mjenjačem. </p><p>Velike iznose novca Mercedes namjerava uštedjeti drastičnim smanjenjem klasičnih motora u ponudi. Do kraja desetljeća Mercedes će mnogo manje razvijati motore s unutrašnjim izgaranjem te namjerava smanjiti broj takvih ponuđenih motora za čak 70 posto. "Najveće žrtve" te redukcije trebali bi biti dizelski motori. </p><p>S druge strane Mercedes će mnogo više ulagati u električne i elektrificirane modele. Tako bismo idućih godina mogli ugledati prve električne i elektrificirane AMG i Maybach modele. Dobar uvod u tu električnu ekspanziju predstavljat će luksuzna limuzina EQS, električna alternativa S-klasi koja na tržište treba stići iduće godine. Auto je trenutno u završnoj fazi testiranja, a s jednim punjenjem moći će prevaljivati do 700 kilometara.</p><p>Uskoro bi trebali stići i električni modeli EQA, EQB i EQV. Mercedes smatra da će već 2030. godine 50 posto njihove prodaje činiti električni i plug-in hibridni modeli. </p><p> </p>