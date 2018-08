Milijarderi na Jadranu: Platio i poznati bend da ga zabavljaju

Jadransko more je godinama atraktivno mjesto za bogataše koji svojim jahtama mame poglede. No ove godine stiglo je nekoliko jahti koje su među najimpresivnijim svjetskim jahtama na svijetu.

Jedna od njih je jahta Pelorus u vlasništvu kineskog milijardera Sama Lija. Dugačka je 115 metara, a njezina vrijednost je oko 214 milijuna eura. Do sada je promijenila nekoliko vlasnika, i to sve redom milijardere. Pelorus je prvo sagrađena za saudijskog bogataša, koji ju je nakon samo nekoliko mjeseci prodao Romanu Abramoviču. Međutim, “nesretni” Rus ju je u brakorazvodnoj parnici predao bivšoj supruzi Daši, a ona ju je prodala Davidu Geffenu, suosnivaču jednog holivudskog filmskog studija. Jahta je potom prodana kraljevskoj obitelji u Abu Dhabiju, a potom ju je kupio Li.

Na jahti su za Lija nastupali mnogi glazbenici, između ostaloga David Guetta i MC Hammer. U subotu je na jahti nastupao i bend OneRepublic koje je Li doveo u Hrvatsku da sviraju za njega, a članovi benda su nakon toga otišli iz Hrvatske. Za koncert na svojoj jahti Li je platio čak 1,9 milijuna kuna. Na Jadran je ove godine stigla i jahta Vibrant Curiosity njemačkog milijardera Reinholda Würtha vrijedna 100 milijuna dolara. Najskuplja jahta ove godine na Jadranu je Katara u vlasništvu katarskog šeika a cijena joj je čak 300 milijuna dolara.

Vibrant Curiosity

Posebno ju je za njemačkog milijardera osmislio talijanski dizajnerski tim Nuvolari & Lenard. Sastoji se od glavne sobe s uredom i kupaonicom te palubom na kojoj se nalazi jacuzzi. Ispod se nalazi pet dvokrevetnih luksuznih kabina i jedna VIP kabina. Na jahti se nalazi i helikopter.

Dužina - 85,4 metara

Cijena - 100 milijuna dolara

Foto: Victor Jon Goico

Foto: Victor Jon Goico

Pelorus

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Impresivan vlasnički list ima ova jahta. Od Saudijaca do Abramoviča pa sve do kineskog milijardera. Na jahti su više puta nastupali i najpoznatiji svjetski glazbenici koji su spavali u luksuznim kabinama koje primaju do 18 ljudi.

Dužina - 115 metara

Cijena - 214 milijuna dolara

Katara

Katarski šeik i njegova jahta česti su gosti na Jadranu. Prema volumenu, spada među 14 najvećih jahti u svijetu. Teška je čak 7922 tone. Ima 14 kabina za 28 gostiju koji mogu uživati u restoranu, baru i vrućim kupkama. Za sve što im treba pobrinut će se 60 članova posade.

Dužina - 125 metara

Cijena - 300 milijuna dolara