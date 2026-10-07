Šefovske „plaće” u autoindustriji se moraju čitati s velikom rezervom. Pravi novac nalazi se u bonusima, dionicama i nagradama vezanima uz vrijednost kompanije
PLAĆE
Milijunaši: Evo koliko zarađuju šefovi autoindustrije
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Voditi jednog od najvećih svjetskih proizvođača automobila očito je vrlo dobro plaćen posao, ali usporedba šefovskih primanja nije jednostavna kao što se čini. Plaća je često samo manji dio ukupne naknade, dok milijune donose bonusi, dionice i dugoročni poticaji. Najbolji primjer je šefica General Motorsa Mary Barra, čija je realizirana naknada za 2025. prema podacima koje prenosi Automotive News dosegnula 48,2 milijuna dolara, odnosno oko 41 milijun eura. Njezina osnovna godišnja plaća pritom je već godinama 2,1 milijun dolara.
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