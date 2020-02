Mislili da su hakirani: Samsung slao bizarnu poruku s brojem 1

Tehnološki gigant Samsung ispričao se nakon što je u noći na četvrtak poslao upozorenje velik broj mobilnih uređaja diljem svijeta, piše BBC.

Uređaji su dobili notifikaciju aplikacije Find My Mobile u ranim satima u četvrtak ujutro. U poruci je stajao samo broj 1 s još jednom jedinicom ispod.

@SamsungMobileUS what's this notification from find my mobile? Just randomly appeared in the morning. When I tap on it, it just disappeared. pic.twitter.com/Vod8nWtjlx

Neki korisnici su se na društvenim mrežama požalili da ih je to probudilo, dok su drugi bili zabrinuti da im je uređaj hakiran, prenosi BBC.

- Nikad nisam koristio ovu aplikaciju. Nisam ni znao da je na telefonu - napisali su korisnici na forumu uz napomenu da su se zabrinuli da ih je netko hakirao.

Samsung je objavio kako je upozorenje poslano slučajno "ograničenom broju" mobitela.

The FindMyMobile notification was inadvertently sent to a limited number of Galaxy devices. We can assure our users that this notification does not affect their devices in any way. (1/2)