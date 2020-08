Mitsubishi Space Star na testu: Veteran dobio odvažniji izgled

Mitsubishi Space Star je prošao kroz još jedan redizajn i sprijeda sad izgleda kao potpuno novi auto. Ono što je ostalo je vrlo niska cijena, dobre vozne osobine i dosta prostora za ovu klasu

<p>Japanci često imaju modele koje je teško precizno svrsti u neki segment. Takav je i Space Star. Po dimenzijama je negdje između malih gradskih i gradskih automobila, no cijenom i karakteristikama je definitivno mali gradski auto iz segmenta A, dakle svojevrstan konkurent Up!-u, C1, Aygu, Twingu... </p><p><br/> Najmanji Mitsubishi je predstavljen 2012. godine, a ovo je njegov drugi redizajn. Prednji dio je potpuno promijenjen, auto izgleda mnogo bolje i više je prilagođen Europljanima. Straga su promjene manje, novi agresivniji odbojnik i redizajnirana svjetla.</p><p>U unutrašnjost se godine ne mogu sakriti, Space Star ne izgleda moderno, no zato je ergonomičan i jednostavan za korištenje kao rijetko koji konkurent. Sve je na svojem mjestu, čak je i dodirni zaslon vrlo jednostavan i logičan. Prostranost je veća nego kod prosječnih konkurenata. Posebno za noge straga i u prtljažniku u koji stane 235 litara.</p><p>Ovo je izuzetno ugodan auto za vožnju, mjenjač ima vrlo duge prijenosne omjere pa ćete većinu vožnje u gradu obaviti u drugoj i trećoj brzini bez puno mijenjanja brzina. Naime, auto u drugoj ide brže od 100 km/h! Ovjes je izuzetno udoban, mjenjač precizan, a motor dovoljno snažan i elastičan. Zbog dugih prijenosnih omjera ubrzanja nisu spektakularna, no maksimalna brzina je visoka.</p><p>Potrošnja na testu je iznosila 5,5 l/100 km u gradu što je zaista malo. A mala je i cijena. S obzirom na dodirni zaslon, navigaciju, alunaplatke, automatsku klimu i još mnogo toga, 105.900 kuna zaista nije pretjerano.</p>