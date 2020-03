Mitsubishijev terenski radnik može biti i šminker na cesti

Iako je ovaj pick-up prije svega koristan i praktičan radnik, Mitsubishi ga je odlično maskirao u šminkera. Nova generacija L200 izgleda impresivno, pogotovo sprijeda. Ono što izgled nagovještava L200 daje u praksi. Terenske sposobnosti su vrhunske zbog moćnog pogona na sve kotače i velike udaljenosti od podloge. Kako i dolikuje pravom terencu L200 ima blokade diferencijala i reduktor mjenjača za teške zadaće, a pogon na sve kotače se uključuje ručno, ne automatski. Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Tražite li u ovom autu uglađenost kao u modernom SUV-u, na “krivom ste mjestu”. L200 je sirov u vožnji no ta sirovost uz ogromne dimenzije (531 cm dužine) daje dodatan osjećaj moći na cesti tako da je L200 ponekad i izbor za one koji se s autom žele samo pokazivati. Motor sa 150 KS na papiru se doima slab za grdosiju do dvije tone no u praksi je dovoljan. Od pick-up auta se ionako ne očekuje da će biti sportski sprinter. Potrošnja na testu od 9,4 l/100 km je očekivano velika.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Testni model nije jeftin, no ovdje se radi o luksuznom modelu s top paketom opreme i dosta dodataka poput skupog pokrova teretnog prostora koji stoji dvadesetak tisuća kuna. Odaberete li skromniji paket opreme i manje dodataka može mnogo jeftinije. Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

TVORNIČKI PODACI:

masa: 2030 kg

dimenzije: 531x182x178 cm

obujam: 2268 ccm

snaga: 110 kW/150 KS

0-100 km/h: 12,4 s

najveća brzina: 176 km/h

potrošnja: 7,6 l/100 km

cijena: 340.850 kn (testni model), 243.900 kn (osnovni model)

Testirani Mitsubishi L200 2.2 DI-D 4WD Instyle u opremi ima kožna grijana sjedala, alunaplatke 18”, LED svjetla, kameru, dvozonsku klimu, 7” dodirni zaslon, pokrov i oblogu teretnog prostora, kuku za vuču...