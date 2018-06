Mladi Amerikanci najviše vole YouTube, Fejs je ispao iz igre

U samo nekoliko godina, Facebook je s mjesta broj jedan najomiljenije društveno medijske platforme u SAD-u pao na četvrto mjesto. Njegovu poziciju u samom vrhu zauzeo je dugogodišnji konkurent YouTube, pokazuje posljednje istraživanje agencije Pew Research Center.

Između ostalog, najnovije istraživanje je pokazalo da je 45 posto ispitanih u dobi od 13 - 17 godina 'gotovo konstantno' na internetu. U usporedbi s istraživanjem iz 2014. - 2015. godine, ta se brojka udvostručila.



Novi podaci pokazuju i da premoćna većina američkih tinejdžera ima pametni telefon. Oko 95 posto njih posjeduje ili ima pristup pametnom telefonu, osjetno više od 73 posto tinejdžera ispitanih 2014./2015. godine.

Ovi podaci također daju određenu težinu sve izraženijoj zabrinutosti da društvene mreže i pametni telefoni dovode do porasta psihičkih problema povezanih s prekomjernom upotrebom interneta - što podrazumijeva i određene oblike ovisnosti.

Girls are more likely than boys to say Snapchat is the site they use most often (42% vs. 29%), while boys are more likely than girls to identify YouTube as their go-to platform (39% vs. 25%). https://t.co/csJ8gMNOQM