Mladić umro u erupciji Vezuva prije 2000 godina, u mozgu mu našli savršeno očuvane neurone

Ovo spektakularno otkriće vrijedno je, ne samo zbog toga što je arheološka rijetkost, nego i zbog toga što omogućuje da se do sitnih detalja utvrde sve faze erupcije vulkana

<p>Talijanski su arheolozi, 2000 godina nakon erupcije Vezuva koja se dogodila 79. godine Nove ere, otkrili "savršeno očuvane neurone” jedne od žrtava erupcije, piše portal Live Science.</p><p>- Naše je otkriće bez presedana. Erupcija kao da je 'zamrznula' moždane stanice žrtve te su one ostale očuvane i nakon 2000 godina - izjavio je forenzički antropolog sa Sveučilišta Federico II. iz Napulja, Pier Paolo Petrone. </p><p>- Rezultati studije pokazuju da je postupak vitrifikacije (postakljivanja) koji se dogodio u Herkulaneju, drevnome gradu u podnožju Vezuva vrlo jedinstven jer je zamrznuo neuronske strukture mozga žrtve, dvadesetogodišnjeg mladića, zbog čega su one ostale do danas netaknute - pojasnio je Petrone.</p><p>Struktura moždanih stanica još je uvijek vidljiva u crnome, staklastom materijalu pronađenom u lubanji žrtve. Znanstvenici su o tomu izvijestili u časopisu PLOS ONE, pojasnivši da se postakljivanje dogodilo kao rezultat ekstremnog zagrijavanja i brzog hlađenja.</p><p>Ovo spektakularno otkriće vrijedno je, ne samo zbog toga što je arheološka rijetkost, nego i zbog toga što omogućuje da se do sitnih detalja utvrde sve faze erupcije vulkana, te da se, uspoređujući ih s pisanim dokumentima i svjedočenjima suvremenika, utvrdi što se i na koji način ondje uistinu događalo sa žrtvama erupcije vulkana. </p><p>- Na temelju ovog otkrića i na temelju rekonstrukcije prošlosti možemo predvidjeti i utvrditi mjere zaštite od budućih erupcija bilo kojeg vulkana na svijetu - rekao je prof. Petrone. </p><p>Pronalazak očuvanog moždanog tkiva u arheologiji je rijedak, no u nekim slučajevima ono se ipak uspije očuvati i stotinama ili tisućama godina. </p><p>Primjerice, znanstvenici su pronašli dobro očuvane mozgove mamuta u vječnom ledu, zahvaljujući ekstremno niskim temperaturama.</p><p>U spilji u sjevernoj Engleskoj pronađena je 2600 godina stara lubanja s ostacima mozga koji sadrže neke još uvijek netaknute proteine. Pretpostavlja se da su kisele kemikalije iz okolne gline uspjele zaustaviti razgradnju.</p>