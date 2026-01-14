Obavijesti

'Moraš sagradit sve': Stigli LEGO Pokémoni, evo i cijena

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Pokemon.com

LEGO je napokon predstavio prve službene Pokémon setove i cilja ravno na odrasle fanove i kolekcionare. U prvom valu su Eevee, Pikachu s Poké Ballom i ogromna diorama s Charizardom, Blastoiseom i Venusaurom.

LEGO i The Pokémon Company International objavili su da prvi setovi stižu 27. veljače 2026., taman u periodu Pokémonove 30. obljetnice. Start je očito ‘siguran’: birali su ikone iz Kanto ere, dakle likove koje znaju i oni koji su Pokémone igrali prije 20 godina.

Najjeftiniji ulaz je LEGO Pokémon Eevee: 587 dijelova i cijena 59,99 dolara, odnosno 59,99 eura u europskim najavama. Ovo je klasična figura za slaganje i izlaganje, s pomičnim dijelovima, ali je i dalje više za ‘display’ nego dječja igračka za bacanje po sobi.

Srednji set je Pikachu i Poké Ball: 2.050 dijelova i cijena 199,99 dolara, odnosno 199,99 eura. Pikachu dolazi na postolju s brojem 25 (njegov Pokédex broj), uz efekte ‘struje’ i detalje koji ga čine kolekcionarskim komadom..

Glavni mamac je ogromna diorama Venusaur, Charizard i Blastoise: 6.838 dijelova i cijena 649,99 dolara, a isto toliko i eura. To je veliki izložbeni set s tri bioma na jednoj bazi i poziranim figurama, u rangu LEGO ‘premium’ kolekcionarskih izdanja, pa je jasno da cilja na ekipu koja inače kupuje velike setove i spremna je potrošiti na novi LEGO hit.

LEGO uz to gura i promo stvari: primjerice ‘Kanto Region Badge Collection’ kao gift uz kupnju velikog seta u ograničenom periodu, te mali ‘Mini Pokémon Center’ koji se može uzeti kroz LEGO Insiders bodove. Detalji se razlikuju po tržištu i zalihama, ali poruka je jasna: žele da prvi val odmah bude ‘event’ i da se priča širi i izvan samih setova.

