Možda je debeo poput cigle, ali baterija mu traje čak 50 dana!

S pametnim telefonima svi smo naviknuti na dan do dva korištenja prije nego ih moramo ponovno staviti na punjač. Tvrtka Energizer, koja nam je svima poznata po baterijama, odlučila je to promijeniti i napraviti telefon s kojim bi trebali biti bez brige oko struje i tjedan dana. Jedini minus je što njihov telefon Power Max P18K Pop više izgleda kao dodatna baterija nego kao telefon. Mnogi su na sajmu u Barceloni komentirali kako je ovo prava cigla te su su uspoređivali veličinu telefona s tri uobičajena telefona. Iz same kompanije pohvalili su se kako je ovo najveća baterija ugrađena u neki telefon.

Energizer is releasing a "50 day battery life" phone and it is a CHONKY boi. pic.twitter.com/lVvt93IjEa — Tyler Irwin (@tylrirwin) February 27, 2019

Iza telefona uz Energizer stoji i francuski Avenir Telecom, a ovo je samo jedan od niza telefona koje su predstavili. Što se samog telefona tiče, dolazi s Androidom 9, straga ima tri kamere (16+2 megapiksela i dubinski senzor), dok će selfije snimati dvostruka kamera od 16 i 2 megapiksela koja iskače iz kućišta. Sama baterija je divovska 'elektrana' za mobitel s kapacitetom od 18.000 mAh, koja bi teoretski trebala omogućiti telefonu do 50 dana rada u standby režimu. Sve to rezultiralo je debljinom telefona od 18 milimetara.

Što se ostalih specifikacija tiče, pogoni ga MediaTek procesor na 2 GHz sa 6 GB RAM-a i 128 GB memorije te dolazi sa 6,2-inčnim ekranom.

Telefon bi trebao biti u prodajji tijekom ljeta i stajat će oko 600 eura.