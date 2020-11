MUP: Palite kratka svjetla na automobilu ili slijede kazne!

Vozači, došlo je zimsko vrijeme puno magle, tmurnih dana i kiše, a s time i povećani oprez. Po Zakonu se od 1.studenog moraju paliti svjetla, u protivnom će vas dočekati kazna od 300 kuna

<p>Ministarstvo unutarnjih poslova podsjeća na Zakon, kako je počelo zimsko vrijeme, počelo je i paljenje kratkih svjetala od 1.studenog.</p><p>Svjetla na automobilu moraju cijelo vrijeme biti upaljena ili riskirate 300 kuna kazne. </p><p>Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena<strong> dnevna ili kratka svjetla </strong>u razdoblju od <strong>1. studenoga do 31. ožujka</strong></p><p>Vozači mopeda i motocikala dužni su kratka svjetla imati upaljena danju tijekom cijele godine.</p><p>Upaljena svjetla su još važnija jer vas u prometu drugi vozač ne može vidjeti u magli i tmurnom danu, te time dovodite u opasnost sebe i druge vozače na cesti. Srećom, nova vozila automatski namjeste da su svjetla upaljena cijelo vrijeme No, vozači starijih automobila za svjetla se moraju sami pobrinuti. </p><p>- Stoga, dragi vozači motornih vozila, oprez uvijek i svugdje! Neka vam svjetla uvijek budu upaljena radi bolje vidljivosti, a obavezno od nedjelje 1. studenog do 31. ožujka - rekli su iz MUP-a.</p><p>Također i vozači bicikala, u slučaju smanjene vidljivosti, moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani bicikla. U slučaju nepoštivanja te zakonske odredbe, vozač bicikla kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 kuna.</p>