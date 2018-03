Musk bi sada prodavao 'Lego' cigle od otpada iz svojih tunela

Bacači plamena bili su pravi hit koji je donio 10 milijuna dolara zarade za Muskovu kompaniju koja kopa tunele. Sada je čovjek koji lansira rakete i proizvodi električne aute preko Twittera najavio novu poslovnu ideju - planira prodavati cigle koje će se moći spajati poput Lego kockica.

First kit set will be ancient Egypt — pyramids, Sphinx, temple of Horus, etc

Umjesto bacanja kamenja i stijena tijekom kopanja tunela, Musk bi sav taj materijal reciklirao za cigle koje bi se mogle koristiti u izgradnji novih građevina ili skulptura.Dodao je kako bi mogao ponuditi i gotove setove da si ljudi mogu izraditi svoje verzije različitih znamenitosti, poput piramida ili Velike sfinge u Gizi.

Muskova The Boring Coompany je ranije prodavala kape i bacače plamena, a ovo bi mogao biti treći set proizvoda na kojima će zarađivati.

Yeah, the boring bricks are interlocking with a precise surface finish, so two people could build the outer walls of a small house in a day or so