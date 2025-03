Musk na aparatima: Kineski div BYD predstavio tehnologiju koja napuni električni auto za 6 min!

Kineski div električnih vozila, BYD, predstavio je revolucionarnu tehnologiju punjenja koja obećava izjednačiti vrijeme punjenja električnih automobila s vremenom potrebnim za punjenje spremnika goriva. Ova inovacija mogla bi ukloniti jednu od najvećih prepreka masovnom prihvaćanju električnih vozila.

Nova "Super e-Platforma" i Megavatno Punjenje

BYD-ova nova "Super e-Platforma" koristi redizajnirane "blade" baterije koje podržavaju iznimno brzo punjenje. Ove baterije, nazvane "flash-charge", imaju množitelj punjenja od 10C, što teoretski znači da se baterija može potpuno napuniti za samo šest minuta. Tvrtka tvrdi da je ovo najveći množitelj punjenja za bilo koju masovno proizvedenu bateriju na svijetu.

Ova platforma podržava napone punjenja do 1.000 V i struje punjenja do 1.000 A, omogućujući snagu punjenja do nevjerojatnih 1.000 kW (1 MW). BYD ističe da je ovo prvi put da se megavat (MW) koristi kao jedinica mjere za snagu punjenja u industriji, signalizirajući ulazak u novo doba brzog punjenja.

Uz baterije, "Super e-Platforma" uključuje i visokoučinkoviti električni motor od 580 kW, koji se vrti do 30.511 okretaja u minuti, nadmašujući performanse V12 motora s unutarnjim izgaranjem. Također, platforma koristi novu generaciju silicij-karbidnih energetskih čipova s naponom do 1.500 volti.

Han L i Tang L: Prvi Modeli s Novom Tehnologijom

Prvi modeli koji će koristiti prednosti "Super e-Platforme" su limuzina Han L i SUV Tang L. Oba modela su dostupna za prednarudžbe, a službeno predstavljanje planirano je za početak travnja. Cijene za Han L EV kreću se od oko 34.000 eura.

Han L EV može postići množitelj punjenja do 10C, omogućujući punjenje za dodatnih 400 kilometara dometa u samo pet minuta. Tang L EV postiže 8.4C, što znači punjenje za 370 kilometara u istom vremenskom razdoblju. Oba modela također se odlikuju impresivnim ubrzanjem – Han L EV od 0 do 100 km/h ubrzava za 2,7 sekundi, a Tang L EV za 3,9 sekundi. Modeli su, između ostalog, opremljeni i naprednim sustavom autonomne vožnje "God's Eye B".

Kako bi podržao ovu novu tehnologiju, BYD planira izgraditi više od 4.000 ultrabrzih punionica diljem Kine. Ove punionice, nazvane "Megawatt Flash Charger", podržavat će snagu punjenja od preko 1 MW (neki izvori navode i do 1.360 kW). BYD planira integrirati i jedinice za pohranu energije s punjačima kako bi se osigurala potrebna snaga punjenja čak i u područjima s nedovoljnim kapacitetom električne mreže. Sve to punjenje čini bitno lakšim, jer smanjuje ovisnost o stanju mreže.

Usporedba s Teslom

BYD-ova nova tehnologija značajno nadmašuje konkurenciju. Tesla V4 Supercharger, trenutno najbrži punjač dostupan, nudi maksimalnu snagu od 500 kW, što je upola manje od BYD-ovog rješenja. Drugi kineski proizvođači, poput Li Auto i Xpeng, također nude brza punjenja, ali BYD postavlja novi standard.

BYD-ova inovacija predstavlja ogroman korak naprijed u razvoju električnih vozila. Uklanjanje "tjeskobe zbog punjenja" moglo bi značajno ubrzati prijelaz na električna vozila i transformirati automobilsku industriju. Uz brzinu punjenja usporedivu s punjenjem goriva, električni automobili postaju još privlačnija alternativa vozilima s unutarnjim izgaranjem.