Musk nakon kamiona najavio još jednu električnu grdosiju

Teslin šef Elon Musk preko Twittera je jučer najavio da njegova kompanija nakon električnog kamiona priprema još jedan veliki električni stroj kojim ciljaju direktno na američke kupce, a radi se o pick-up kamionetu.

Musk je obećao kako će pick-up napraviti odmah nakon Modela Y, a pritom je otkrio i kako osnovni dizajn i inženjerske elemente ima u glavi već pet godina i da jedva čeka napraviti ovo vozilo.

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it.