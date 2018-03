Musk: 'Početkom iduće godine lansirat ćemo raketu na Mars'

Osnivač Tesle i SpaceX, Elon Musk, izjavio je kako bi prva svemirska letjelica kompanije SpaceX mogla već početkom iduće godine krenuti na put do Marsa. To bi označilo prvi korak u ispunjenju cilja SpaceX-a, stvaranje ljudske kolonije na tom planetu.

No, čini se kako se ipak prisjetio svih kritika na njegov račun koje se uglavnom tiču davanja obećanja koja ne može ispuniti, odnosno rokova kojih se vrlo rijetko pridržava.

Pa je tako nakon izjave da će se lansiranje održati već početkom 2019., nadodao kako "ipak znate da su nam ponekad rokovi malo...", te se nasmijao.

Let do Marsa bi ga trebao koštati manje nego lansiranje Falcona 1, oko 6 milijuna dolara. Musk se nada, ukoliko BFR raketa uspije doći do Marsa, da će taj pothvat potaknuti druge kompanije i znanstvenike da istražuju Crveni planet, prenosi CNBC.

- Najbolja stvar koja bi nam pomogla su podrška, ohrabrenje i dobra volja. Mislim da jednom kada sagradimo raketu imat ćemo nešto za dokazati drugim kompanijama. Oni sigurno misle da to nije moguće - istaknuo je Musk.