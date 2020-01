Musk tvrdi da će Teslini auti uskoro moći i pričati s vama

Otkako postoje, automobili ne mogu izravno komunicirati s pješacima i prolaznicima, ako se izuzme mogućnost trubljenja u trenutku kada se vozaču netko ispriječi na cesti.

No to će se možda promijeniti, ako je vjerovati onomu što Teslin inovator Elon Musk piše na svojem Twitter računu.

- Ako poželite, Teslini automobili uskoro će moći komunicirati s ljudima - tvitao je poduzetnik, objavivši video snimku Modela 3 koji se putem vanjskih zvučnika 'obraća' prolaznicima.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa