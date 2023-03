Musk Twitter kupio za 44 milijarde, šest mjeseci nakon tvrdi da ne vrijedi ni pola

Iako je Twitter prošle godine platio 44 milijarde dolara, prema vlasniku platforme Elon Musku trenutna ukupna vrijednost Twittera je više nego upola manja. Naime, prema nedjeljnom izvješću The Wall Street Journala, Musk je zaposlenicima rekao da su neki od njih primili nagrade u obliku dionica na temelju vrijednosti tvrtke od 20 milijardi dolara.

Musk je Twitter navodno nazvao 'obrnutim startupom' te rekao da do procjene vrijednosti od 250 milijardi dolara slijedi 'jasan, ali težak put'. Ranije ovoga mjeseca Musk je publici na tehnološkoj konferenciji, koju je organizirao Morgan Stanley, rekao da će tvrtka ostvariti profit kroz nekoliko mjeseci.

Bit će to težak zadatak, s obzirom na to da je u siječnju izvršni direktor Twittera i Tesle pokušavao prikupiti dodatnih 3 milijarde dolara od investitora. To je novac koji će se nadodati na gotovo 13 milijardi dolara duga tvrtke. Musk je, inače, uhvaćen u više svađa oko neplaćanja najamnine svojih uredskih prostora diljem svijeta.

Nije poznato koliko je zaposlenika dobilo te dioničke opcije i koliko je dionica svaki mogao dobiti. Kao i mnoge druge tehnološke tvrtke, Twitter je ranije nudio dioničke potpore kao naknade zaposlenicima. Tvrtka je 2021. godine potrošila 630 milijuna dolara na kompenzaciju za dionice, pokazuju dokumenti regulatora.

Gizmodo se obratio Twitteru za komentar, a tvrtka je odgovorila emojijem. Tako Musk od sada planira odgovoriti na svaki medijski zahtjev, bez obzira radi li se o izvješću.

Prema izvješću, zaposlenici će moći unovčiti svoj kapital tijekom događaja likvidnosti koji bi se trebao dogoditi za oko godinu dana.

Tvrtka je prošla kroz neke radikalne promjene u proteklih šest mjeseci otkako ju je Musk preuzeo. Njegova plaćena shema provjere na kraju je tvrtku koštala mnogo više u oglašavanju nego što je do sada dobivala u naknadama za pretplatu.

Osim nevjerojatno smanjenog broja zaposlenih i smanjenih primanja zaposlenika, stranica je također prošla kroz promjenu u smislu kulture. Unatoč tvrdnjama tvrtke da suzbija nasilni govor, količina govora mržnje navodno je naglo porasla otkako je tvrtka privatna. Tvrtka je također pogođena izvještajima da se sadržaj seksualnog zlostavljanja djece nastavio širiti na Twitteru unatoč Muskovim stalnim tvrdnjama suprotno.