Musk želi ocjenjivati novinare, nije zadovoljan što pišu o Tesli

Nezadovoljan medijskim pokrivanjem Tesla Motorsa, Elon Musk je na Twitteru objavio da želi pokrenuti internetsku stranicu na kojoj bi korisnici ocjenjivali sadržaj koji objavljuju mediji.

- Razmišljam o tome da je nazovem Pravda - dodao je Musk. 'Pravda' je inače bila glasnik komunističke partije koji je izlazio u Sovjetskom savezu.

Naravno, s Muskom je teško procijeniti kada se šali, a kada misli ozbiljno. Za prvi april objavio je da je Tesla bankrotirala, pa naknadno objasnio da se 'samo malo šalio'. Nedavno je najavio da će osnovati 'kompaniju koja će prodavati slatkiše i koja će biti fantastična', što je bio odgovor na prepucavanje s biznismenom Warrenom Buffetom, aluzija na njegovu firmu See's Candies.

S druge strane, većina ga nije shvatila ozbiljno kada je rekao da će početi prodavati bacače plamenova, a nisu mu vjerovali kad je najavio da će početi bušiti podzemnu mrežu tunela za prometnu infrastrukturu budućnosti.

Posljednji komentari potaknuti su investicijskim analitičarom koji je u srijedu napomenuo da je medijski tretman Tesle dosegnuo 'sam vrhunac u negativnom pokrivanju i stavovima' i da bi dionice kompanije trebale rasti jer je proizvodnja Modela 3 krenula nabolje, piše Wall Street Journal.

