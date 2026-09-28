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misija naglo skraćena

Muskova divovska raketa prvi put dosegnula orbitu

Piše HINA,
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Muskova divovska raketa prvi put dosegnula orbitu
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Foto: Steve Nesius
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Divovska raketa Starship postigla je povijesni uspjeh tijekom prvog orbitalnog leta, čime je otvorila nova vrata za svemirske misije, uključujući planove za Mjesec i Mars.

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Divovska raketa Starship tvrtke SpaceX u ponedjeljak je prvi put uspješno dosegnula Zemljinu orbitu, nakon čega se vratila na Zemlju poslije neočekivano skraćenog pokusnog leta. Najveći raketni sustav na svijetu poletio je u ponedjeljak ujutro s lokacije za lansiranje tvrtke SpaceX na južnom vrhu Teksasa. Letjelica bez posade ušla je u orbitu na visini od oko 275 kilometara iznad Zemlje, baš kako je bilo planirano, što predstavlja važnu prekretnicu za raketu koju je razvila tvrtka SpaceX tehnološkog milijardera Elona Muska. Prethodni letovi bili su suborbitalni.

Očekivalo se da će misija trajati oko deset sati, tijekom kojih je Starship trebao šest puta obići Zemlju.

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SpaceX raketa u orbiti VIDEO
SpaceX raketa u orbiti | Video: 24sata/Reuters

Međutim, nakon uspješnog ulaska u orbitu, SpaceX je objavio da će se Starship vratiti na Zemlju nakon samo tri sata. Tvrtka zasad nije navela razlog za skraćivanje misije.

Starship je kasnije izveo kontrolirano spuštanje prema Tihom oceanu te sletio na vodenu površinu sjeverno od Havaja.

Misija je također bilo prvo lansiranje Starlink satelita pomoću letjelice Starship. Lansiranje je bilo 14. pokusni let Starshipa.

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Raketni sustav sastoji se od dviju faza koje se razdvajaju nakon lansiranja - potisne rakete Super Heavy visoke oko 70 metara i letjelice Starship duge oko 50 metara. Oba su dijela dizajnirana za povratak na Zemlju i ponovnu uporabu.

Američka svemirska agencija NASA planira koristiti Starship za slanje astronauta na Mjesec, a SpaceX letjelicu dugoročno namjerava koristiti za misije na Mars.

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