Prije 19 godina objavili su prvi video ikad na YouTubeu. Znate li koji je video najgledaniji?

U redu, evo nas ispred slonova. Super stvar kod ovih tipova je da imaju stvarno, jako, jako duge surle, i to je super. I to je uglavnom sve što se može reći, kazao je Jawed Karim prije točno 19 godina u prvom videu objavljenom na Youtubeu. Naslovio ga je "Ja u zoološkom vrtu", a snimka niske rezolucije, od tek 18 sekundi, prikazuje mladića, suosnivača YouTubea, koji se nalazi ispred nastambe slonova u zoološkom vrtu u San Diegu, u Kaliforniji. Do danas je ta snimka premašila preko 317 milijuna pregleda te gotovo 11 milijuna komentara.

Nakon 19 godina postojanja, YouTube broji 2.7 milijardu mjesečno aktivnih korisnika diljem svijeta. Tada vjerojatno nitko nije mogao ni predvidjeti kakvu će popularnost ova platforma steći. Ovih 317 milijuna pregleda ipak se čini malo u usporedbi s nekim od viralnih videa koji danas broje milijarde i koji su postali dio povijesti, premošćujući granice, kulture i jezike.

Najgledaniji video na Youtubeu broji čak 14 milijardi pregleda, a riječ je o popularnoj pjesmi koju obožavaju djeca diljem svijeta. Jasno, riječ je o Baby Sharku i zaraznim stihovima 'Baby Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo". Potom slijedi glazbeni spot za pjesmu "Despacito" portorikanskog pjevača Luisa Fonsija, a ima više od osam milijardi pregleda. Među najgledanijim videjima na ovoj platformi su uglavnom pjesme za djecu, ali i brojni glazbeni spotovi.

Prvi video koji je ostvario milijardu pregleda i tako oborio Guinnessov rekord bio je "Gangnam style" južnokorejskog pjevača Psyja, a za doseći tu brojku trebalo mu je tek pet mjeseci. Danas se nalazi na petom mjestu najgledanijih videa glazbenih spotova na Youtubeu, s ukupno preko pet milijardi pregleda.

Ispred njega su još Ed Sheeran s pjesmom "Shape of You", te Wiz Khalifa s pjesmom "See you Again", a koju je popularizirao film "Brzi i žestoki" i prerana smrt jednog od glavnih glumaca Paula Walkera. Na listi su još Mark Ronson i Bruno Mars s pjesmom "Uptown Funk", El Chombo "Dame tu Cosita", Maroon 5 s pjesmom "Sugar", OneRepublic "Counting Stars", Katy Perry s pjesmom "Roar" te na desetom mjestu Sharika s pjesmom "Waka Waka".

