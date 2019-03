Na Danima Komunikacija pratite predavanja iz bazena

Interes za Dane komunikacija veći je no ikad – zaista se na tri dana svi u industriji sele u Rovinju. Koje novine možemo očekivati na ovogodišnjem festivalu?

Najzanimljivija novost je da ćemo biti prvi i jedini festival na kojem ćete moći pratiti predavanja na BAZENU! Da, dobro ste pročitali. Moći ćete gledati program iz glavne dvorane i plivati/plutati/toćati noge u bazenu s 5 zvjezdica u hotelu Lone gdje se održavaju Dani komunikacija od 28.3. do 31.3. Eto, ako vam je trebao još neki razlog za dolazak, sad više ne treba.

Svi najavljeni predavači do sad imaju „ono nešto“. Čije predavanje vi ne biste željeli preskočiti i zašto?

Uf, meni su ova pitanja uvijek najteža jer su svi predavači zanimljivi na svoj način. Npr. Martin Sorrell je osoba s nevjerojatnom karizmom i ako želite doživjeti kako izgledaju jako karizmatične osobe onda to nikako ne biste trebali propustiti. Ralph Echemendia sebe naziva moralnim hakerom, odnosno on je haker koji se bori protiv hakera. Podučava brojne velike kompanije poput Googlea, Facebooka i NASA-e o tome kako zaštititi svoje sisteme od napada. Ili Steve Vranakis koji vodi Google Creative Lab i osvajač je 12 lavova u Cannesu. To je u našoj industriji kao da je netko osvojio 12 Oscara.

Prije godinu dana novine su punile naslovnice poput „Anđela Buljan Šiber više nije zaštitno lice agencije iZone“ i „Anđela Buljan Šiber se povlači u sjenu“. Drugim riječima, uzeli ste zasluženu pauzu od agencije, ali ste se sada opet vratili tom istom poslu. U usporedbi s onim prije godinu dana, kako danas izgleda vaš tipičan radni dan?

Rijetko koji moj dan je tipičan. Puno različitih stvari radim tako da mi jedan dan može proteći potpuno mirno uz čitanje znanstvene literature dok već drugi jurim od sastanka do sastanka. Pokušavam uklopiti znanost i business, a tu je još i obitelj…vrlo izazovno, ali sve se može kad radiš ono što voliš. Trenutno volim tu raznolikost u svom životu – volim povremeni bijeg iz businessa u znanost pa onda bijeg od svega u neku društvenu igru s djecom ili na neko putovanje.

Prije godinu dana sam bila više posvećena operativnom dijelu posla pa se može reći da se nisam u potpunosti vratila istom poslu jer me posao više ne treba na isti način. Sad se više bavim razvojem agencije i pitanjem što je sljedeće – razmišljam u svim smjerovima jer je budućnost digitalne industrije nepredvidiva i nije loše biti spreman s nekoliko scenarija. Za sad nam ide super, a upravo kad ti ide najbolje vrijeme je za nove stvari.