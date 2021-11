Ispuni anketu i osvojit ćeš 2000 kuna... odgovori na kratko istraživanje i dat ćemo vam vaučer od 100 eura i 2000 milja... Ovo su samo neke od poruka koje su proteklih tjedana kružile kroz razne aplikacije za chat na našim mobitelima. Najnoviji je to niz kibernetičkih prijevara koje se šire i pokazuju koliko pažnje moramo posvetiti i sigurnosti naših telefona.

- Mislim da Hrvati svakako trebaju posvetiti više pažnje privatnosti svojih podataka. Često možemo vidjeti da mnogi naši sugrađani nisu niti svjesni koliko su njihovi podaci izloženi na internetu, dok mnogi od njih imaju antivirusne i slične softvere na računalu, ali ne i na svojem pametnom telefonu. Izvješće SOA-e o 12 kibernetičkih napada na državne institucije i tvrtke me prilično iznenadilo jer pokazuje da se broj kibernetičkih napada udvostručio u odnosu na prijašnje godine. Upravo ta brojka govori o ozbiljnosti napada te podsjeća na važnost očuvanja povjerljivih podataka pomoću sigurnosnih sustava - rekao nam je Pavle Zobundžija, direktor sektora mobilnih komunikacija u Samsungu.

S njim smo razgovarali upravo zbog ogromnog broja ovakvih napada koji se šire mobitelima, a Zobundžija napominje da mnogi o digitalnoj sigurnosti razmišljaju uglavnom kad koriste računala, ali da zanemaruju privatnost i sigurnost podataka koji se nalaze na njihovim telefonima, zbog čega nemaju ni zaštitni softver, poput antivirusa, koji je čest na računalima. Kaže i da se slobodnije dijele podaci preko društvenih mreža i drugih aplikacija koji su potrebni za 'svakodnevicu'. Misli da mnogi ne razmišljaju jesu li te mreže sigurne, a u potrazi za besplatnim Wi-Fijem, osobito u inozemstvu, većina zanemaruje sigurnosne rizike i otvara vrata potencijalnim problemima. Napominje da se tome može lako doskočiti.

- Prilikom instalacije novih aplikacija, treba uzeti koju minutu i pročitati što sve aplikacija traži za rad. Dapače, mnoge aplikacije traže, npr., dozvolu za praćenje lokacije, a na kraju ispada da im to uopće nije potrebno za rad, nego to one koriste za neku drugu svrhu, poput praćenja navika korisnika. Za svaku aplikaciju uvijek je moguće i naknadno konfigurirati dozvole i postavke privatnosti. Sljedeći korak bi bio nabava dobrog zaštitnog softvera, po mogućnosti nekog real-time oblika koji pokriva veći segment zaštite, kao što je Samsung Knox, kako ne bi bilo potrebe za instalaciju više različitih aplikacija koje samo troše memoriju pametnog telefona i usporavaju njegov rad. Posljednji korak bi bio upotreba snažnijeg modela zaključavanja uređaja, poput otiska prsta, jer čak i time štitimo podatke i svoje privatne informacije u stvarnom životu - rekao je i dodao da je dobro i uključiti postavke poput provjere vjerodostojnosti aplikacija kod instalacije i da se ne preporučuje skidati aplikacije iz trećih izvora.

Govoreći o Knoxu, napominje da se radi o sustavu koji štiti na razini čipa, ali i sve do razine softvera te da on čuva podatke u stvarnom vremenu. Napominje da visoku razinu sigurnosti Samsung Knox ne održava samo kao tvrtka Samsung. Naime, Samsung otvoreno surađuje s razvojnim programerima i partnerima kako bi aplikacija bila snažnija, a jedan od alata koji se koristi je Samsung Knox SDK s kojim svi koji žele mogu razviti nove funkcionalnosti aplikacije, rekao je.

Štiti li i od raznih napada dok surfamo internetom, odnosno što poduzeti protiv ovakvih phishing kampanja?

- Da, zahvaljujući svojoj real time protekciji. Podaci konstantno kruže našim uređajima, a Knox je za nas djelotvoran u pozadini kako bi mirno spavali. U suradnji s tvrtkom Cisco, osigurali smo i da vaša WiFi veza bude sigurnija kada koristite Knox rješenje. Međutim, kada se radi o surfanju internetom, najvažnija je i dalje pažnja. Kao roditelji, svi učimo djecu da na ulici ne ulaze u razgovor s nepoznatim osobama, da im ne daju podatke o adresi gdje žive i slično. Isti princip sami trebamo primijeniti kod surfanja internetom. Ako nešto izgleda sumnjivo, ako vam se čini da nešto nije dobro, ne idite dalje. Ne otvarajte sumnjive web stranice. Ne ostavljajte podatke, ne vjerujte obećanjima da ste evo baš vi osvojili milijun kuna ili eura surfanjem po nekoj stranici. Takve stvari nisu realne i vode u probleme. Zdrav razum je i dalje ključna početna točka da ne završite u problemima. Naravno, Samsung Knox vas štiti u ostalim situacijama - kaže.

Koliko je pandemija utjecala na sigurnost naših uređaja, s obzirom da mnogi više nisu u fiksnim uredima, a zadržava se razina produktivnosti?

- Ono što nam je pandemija svima donijela je nagla digitalizacija naših života. Odjednom više ništa nismo trebali rješavati papirnatim oblikom, a naša svakodnevica preselila se u virtualni svijet. Odjednom za dozvole i prijave više nismo morali čekati po šalterima, a odjednom su se svi papiri mogli preuzeti u digitalnom obliku putem e-sustava.

Ipak, nagla digitalizacija svijeta postala je igralište različitih hakera ili cyber kriminalaca. Svaki naš digitalni zahtjev mora proći kroz neki informatički sustav, čime je izložen potencijalnom napadu. Srećom, po mojem mišljenju svijet je ovu naglu promjenu dočekao spreman, gdje su se kao rezultat tih naglih promjena razvili i još sofisticiraniji tehnološki proizvodi. Ono najvažnije, većina tih rješenja radi u pozadini kako bi mi mogli biti nesmetano produktivni u ovom digitaliziranom svijetu pandemije - rekao je.

Koje su najveće prijetnje za mobilne uređaje koje nam tek stižu?

- Da bi uvidjeli koje prijetnje možemo očekivati u budućnosti, trebamo prvo razmisliti o tome kako se pametni telefoni razvijaju. Osim porasta popularnosti društvenih mreža, što starih uzdanica poput Facebooka i Instagrama ili novih igrača kao što je TikTok, naši pametni telefoni više nisu samo „telefoni“ – oni postaju pravi virtualni asistenti. Danas s vašim pametnim telefonom možete i otključati auto, voditi financije, izrađivati prezentacije, a iz dana u dana dolaze nove inovacije koje nam često uzimaju dah.

Zato smatram da je najveća sigurnosna prijetnja novim pametnim telefonima specijalizirana vrsta cyber kriminala kako se njihove mogućnosti šire. Osim naših podataka, haker jednim temeljitim probojem može preuzeti kontrolu i našim drugim uređajima unutar doma, uključiti alarm na automobilu, prodrijeti u naš bankovni račun i slično. Shodno tome, novi ekosustavi pametnih uređaja kao takvi moraju također razviti i specijalizirane sigurnosne opcije kako ne bi više štitili samo pametni telefon i podatke na njemu, nego i sve uređaje unutar ekosustava povezanih s njime. Pritom opet taj sustav mora biti jednostavan za koristiti i upravljat, uvijek spreman na svaku opasnosti i aktivan 24/7.

Dodatno, imam osjećaj da u svemu tome često zanemarujemo i sigurnost onih najranjivijih, ali velikih eksperata pametnih telefona – djecu. Zato će još jedan veliki sigurnosni izazov za pametne telefone biti i zaštita privatnosti djece, koji u svojoj igri i istraživačkom nagonu mogu naići na svakakve manipulativne i opasne oblike sadržaja - rekao je Zobundžija.