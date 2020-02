Najduži staž u svemiru: Vratila se nakon 11 mjeseci na ISS-u

Američka astronautkinja Christina Koch spustila se na Zemlju u četvrtak nakon gotovo godine boravka na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) čime je pretekla ženski rekord boravka u svemiru, objavila je Ruska svemirska agencija (Roskosmos).

POGLEDAJTE VIDEO:

Christina Koch provela je u svemiru 328 dana i spustila se na kozmodrom u stepama Kazahstana u središnjoj Aziji u 9:12 po GMT-u.

S njome su prizemljili i njezini kolege Luca Parmitano iz Europske svemirske agencije te ruski kozmonaut Aleksandar Skvorcov.

Dan 28. prosinca bio je 41-godišnjoj Koch 289. proveden u svemiru, čime je premašila rekord koji je držala također američka astronautkinja (288 dana).

Inženjerka Koch već se upisala u povijest kao sudionica prve 'ženske' svemirske šetnje koju je u listopadu 2019. obavila s Jessicom Meir, biologinjom mora.

.@Astro_Christina is back on Earth after 328 days living in space. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/SU1Vi1W4XU