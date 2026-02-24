JEFTINIJA PONUDA U NJEMAČKOJ Najjeftiniji električni auti u Njemačkoj, ovo je 10 modela koji se vrte na dnu liste cijena

Njemačko tržište je trenutno jedno od najzanimljivijih za lov na jeftiniji električni auto, jer se na dnu ponude vrte jaki proizvođački popusti i akcije. U ovoj galeriji su modeli koji se izdvajaju kao najpovoljniji, uz okvirne cijene nakon popusta i poticaja koji se mogu ostvariti. Dio cijena je označen kao ‘income dependent’, što znači da se veže uz uvjete za njemačke potpore, pa nije isto za sve kupce. Usporedba je korisna i za nas jer se dio tih auta kasnije pojavi u Hrvatskoj kroz uvoz iz Njemačke, a i kod nas se cijene najčešće spuste tek kad dođu akcije ili poticaji. Uz to, mnogi Hrvati ionako gledaju Njemačko tržište pa naručuju aute od tamo.