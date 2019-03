Najopakiji patogen ikad: I ljudi ga šire, a ubija na stotine vrsta

Prije stotinu godina globalna pandemija gripe ubila je pet posto ljudske vrste, a 2015. u Aziji je jedna vrsta antilope izgubila čak dvije trećine vrste zbog bakterijske infekcije.

Međutim, sve to blijedi u odnosu na patogen Bd (batrachochytrium dendrobatidis) koji je oštetio biološku raznolikost više od ijedne bolesti kroz povijest. Globalni tim od 41 stručnjaka otkrio je kako ova apokaliptična gljivica ima moć da izbriše cijele vrste iz povijesti - a na udaru su žabe i vodozemci, prenosi National Geographic.

Batrachochytrium dendrobatidis ubija žabe i druge vodozemce tako što im izjeda kožu i izaziva smrtonosne srčane udare. Često se kaže da je ova gljivica izazvala pad ili izumiranje 200 vrsta vodozemaca, međutim te su brojke stare dva desetljeća. Nove pokazuju drastično goru situaciju.

Foto: Wikipedia

Ben Scheele s Australskog nacionalnog sveučilišta vodio je tim koji navodi kako je batrachochytrium dendrobatidis izazvao pad čak 501 vrste vodozemaca ili 6,5 posto od ukupnog broja. 90 vrsta potpuno je nestaLo, a njih 124 su izgubile 90 posto populacije i mali su izgledi za oporavak.

- Ova je bolest promijenila naše shvaćanje onoga što jedna bolest može napraviti životinjskom svijetu - rekao je Scheele, prenosi The Atlantic. Stručnjaci kažu kako su ovo samo padovi broja vrsta za koje znaju.

