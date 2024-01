Nakon 34 godine dječak postao prvi koji je uspio 'srušiti' Tetris: Pogledajte kako je to napravio

Bože! Da! Onesvijestit ću se, ne osjećam ruke... Uzviknuo je to u nevjerici 13-godišnji Willis Gibson koji je 21. prosinca u svom domu u Oklahomi igrao Tetris i postao, vjeruje se, prvi čovjek koji je uspio igru natjerati da se smrzne, odnosno sruši, dok je na ekranu pisao rezultat '999999'.

Prije njega, samo su botovi i razni AI alati uspjeli doći toliko daleko u igri da se smrzne, odnosno gdje blokovi padaju toliko brzo da igra to ne može podnijeti. Dječak koji se u online svijetu naziva Blue Scuti igrao je Tetris nekih 38 minuta kad je došao do ovog trenutka.

Igra koju je osmislio Rus Aleksej Pažitnov objavljena je originalno davne 1984. godine, ali njen put slave krenuo je pet godina kasnije kad je dobila verzije za Nintendo NES i Game Boy. Pravila su svima dobro poznata, blokove treba rotirati i slagati tako da se redovi obrišu prije nego se ekran napuni. Teoretski to može trajati beskonačno i godinama se vjerovalo da je limit za ljudske igrače oko razine 29. Nakon toga blokovi počinju padati prebrzo da bi ih ljudi mogli pratiti.

Willis je došao na razinu 157 kad igra zbog ograničenja u kodu nije više bila igriva, a za New York Times je ispričao kako od 2021. natjecateljski igra Tetris. Igra na starom CRT televizoru i to 20-ak sati tjedno, a ispričao je kako je bilo lako krenuti s Tetrisom, no da je i jako teško postati pravi majstor. Svoj uspjeh je posvetio ocu Adamu, koji je preminuo prošlog mjeseca.

- Čovjek ovo nikad nije napravio. U osnovi, smatralo se da nije moguće do prije nekoliko godina - rekao je Vince Clemente, predsjednik svjetskog prvenstva u Classic Tetrisu.