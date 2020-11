Nakon sat i pol u HT-u riješili novi kvar u mobilnom internetu

<p>U mobilnoj mreži Hrvatskog telekoma (HT) u četvrtak iza podneva došlo je do poteškoća u korištenju mobilnog interneta, no one su otklonjene u roku od oko sat i pol, doznaje se iz HT-a.</p><p>- Imali smo kratkotrajne poteškoće u korištenju mobilnog interneta za manji dio naših korisnika, koje su riješene te je promet u potpunosti normaliziran - kažu na upit Hine iz HT-a.</p><p>Dodaju da su poteškoće primijetili oko 13 sati, a da su otklonjene oko 14.30 sati.</p><p>Prije nešto malo više od mjesec i pol dana, odnosno 29. rujna, u HT-u su bile poteškoće i u mobilnoj i u fiksnoj mreži, zbog kojih korisnici nekoliko sati nisu mogli ostvariti telefonske (glasovne) pozive, ali su mogli koristiti prijenos podataka (internet) koji je tada funkcionirao pa su mogli pozivati preko internetskih aplikacija WhatsApp, Viber i sličnih.</p><p>Danas su pak funkcionirali pozivi, ali ne i prijenos podataka tj. mobilni internet, no te su poteškoće trajale znatno kraće nego one krajem rujna.</p>