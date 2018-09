Napad na Facebook: Ugroženi su podaci 50 milijuna korisnika

Facebook je u petak navečer priznao da se u njihovoj mreži dogodio "sigurnosni proboj" u kojem su ugroženi podaci 50 milijuna korisnika.

Iz kompanije su javili da su njihovi inženjeri otkrili propust 25. rujna i da je istraga o tome što se dogodilo u ranoj fazi.

Prema zasad dostupnim informacijama, u hakerskom napadu počinitelji su se poslužili dijelom Facebookova koda što im je omogućilo da preuzmu račune korisnika. Riječ je o značajki koja omogućava korisnicima da vide svoj profil na način na koji se prikazuje svim ostalim korisnicima (opcija "View as"). Facebook je popravio propust i o svemu obavijestio policiju.

50 million Facebook accounts compromised, the social network says - in all, 90m accounts will have to take action https://t.co/GL3MyqXgHF