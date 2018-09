Napravili sat koji neće izgubiti sekunde ni za 40 mil. godina

Australski znanstvenici napravili su jedan od najpreciznijih satova ikad, no osim što pokazuje vrijeme on će pomoći i u osiguravanju zemlje. Kriogeni safirni oscilator je sat na kojem su znanstvenici iz Adelaidea radili 20 godina, 1000 puta je precizniji od bilo kojeg komercijalnog sustava i on kuca 10 milijardi puta u sekundi, prenosi Cnet.

Kriogeno u njegovu imenu odnosi se na safirni kristal od 1200 karata koji se mora ohladiti na minus 267 Celzija, odnosno samo nekoliko stupnjeva iznad apsolutne nule. Precizni satovi ključni su za cijeli niz elektroničkih uređaja, međutim ovaj Safirni sat koristit će se da bi se poboljšala osjetljivost radarske mreže JORN, koja se koristi kao sustav ranog upozoravanja.

Australski obrambeni sustavi koriste ovu radarsku mrežu kako bi detektirali prijetnje iz zraka ili sa mora. Što je signal čišći, radar može lakše prepoznati manje i sporije objekte s veće udaljenosti.

Inače, koristeći stroncij znanstvenici su napravili sat koji neće izgubiti sekundu ni nakon 90 milijardi godina.