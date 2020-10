Kako komunikacijski signal izme\u0111u Zemlje i Osirisa kasni 18 minuta, letjelica \u0107e ovisiti samo o sebi, a ako ne uspiju u ovom poku\u0161aju, poku\u0161at \u0107e opet. No, tek za tri godine letjelica bi se trebala vratiti na Zemlju s uzorcima.

<p>Daleko u svemiru letjelica Osiris-Rex već dvije godine kruži oko asteroida Bennu, a danas će NASA pokušati ugrabiti šaku tla s njegove površine.</p><p>Letjelica velika poput kombija spustit će se do površine asteroida u manevru koji će trajati pet do 10 sekundi, a cilj je ugrabiti oko 60 grama tla.</p><p><strong>PRATITE UŽIVO:</strong></p><p>Osiris će se sutra spustiti iz orbite tik do površine stjenovitog Bennua, za što će mu trebati četiri sata, a potom će ispružiti svoju 3,3 metra dugu ruku i zgrabiti uzorak asteroida.</p><p>Kako komunikacijski signal između Zemlje i Osirisa kasni 18 minuta, letjelica će ovisiti samo o sebi, a ako ne uspiju u ovom pokušaju, pokušat će opet. No, tek za tri godine letjelica bi se trebala vratiti na Zemlju s uzorcima.</p><p>Već u prosincu bi na Zemlju trebao stići i uzorak s asteroida Ryugu kojeg su s asteroida Itokawe ugrabili japanski znanstvenici.</p>