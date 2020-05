'Naša Unity kartica pomaže u oporavku ekonomija u koroni'

Dok vlasti u pripremi ponovnog pokretanja gospodarstava širom Europe razmišljaju o najboljim načinima podrške za one najugroženije, europske tvrtke Loyaltek i Paynovate koje se bave financijskom tehnologijom su predstavile Unity Card. Radi se o kartici na pretplatu koja se može koristiti za hitnu humanitarnu pomoć ili kao specifična podrška određenim skupinama stanovništva, poput lokalnih maloprodaja i prodavača koji su morali zatvoriti lokale. Sve to s ciljem ponovnog pokretanja ekonomije.

Unity Card se može dostaviti na bilo koju adresu unutar Europe u kratkom vremenskom roku, a u izuzetnim okolnostima će biti besplatna općinama kao prvoj razini domaće vlasti.

Već sada su predani zahtjevi za skoro milijun kartica, otkriva Robert Masse, generalni menadžer belgijskog Loyalteka s kojim smo razgovarali o izazovima koji su pred raznim vladama ili općinama koje traže rješenja na ova pitanja.

Foto: Unity card

Koji su najveći izazovi koji stoje pred regijama i državama pri ulijevanju novca izravno u društvo odnosno davanju građanima?

Postoje dva velika izazova kada koristite javni novac kako bi izdržali ekonomski oporavak:

1- Osigurajte da se novčana sredstva upotrebljavaju kako je planirano

2- Osigurajte sustav kojim se može upravljati

Pri upotrebi javnog novca, javna vlast obično želi da se novac upotrijebi sada (a ne da se čuva za kasnije) unutar lokalnog gospodarstva. Cilj je osigurati da novčana sredstva pomažu i osobi koja ih prima, ali i prodavaču koji ih naknadno prihvaća. Sve to recimo, kako bi se izbjeglo online kupovinu kod stranih prodavača ili slanje novca u inozemstvo baš kao i podizanje gotovine, koje ne možete kontrolirati ako su javna sredstva raspoređena kroz bankovne prijenose i čekove.

Pri upotrebi papirnatih vaučera, otvara se mogućnost vrlo precizne raspodjele sredstava. Može se odrediti rok trajanja, a moguće je i vrlo precizno definirati gdje se vaučer može koristiti. Problem nastaje kod ispisa tako velike količine papira, kao i kod njihove distribucije i obrade nakon toga, uz velike opasnosti ljudske pogreške, prevare ili krađe. Također je komplicirano izmijeniti nešto nakon što je vaučer već izrađen i poslan. Posljednje, ali ne i manje bitno, prodavači kojima je potrebna pomoć bi primili svoj novac tek nakon što su prikupili vaučere i poslali ih nadležnom tijelu na obradu što znači da bi trebali čekati tjednima prije nego vide novac na svom računu.

Specijalizirana kartica za plaćanje poput Unity kartice pruža lagano i efikasno rješenje tih problema. U isto vrijeme je jednostavna za korištenje (extranet, glasovni poslužitelj i web portal za korisnike, upravljački alati, automatizirani sustavi za aktiviranje kartice itd.), ali i vrlo efikasna u načinu kako se novac troši: rok valjanosti, ograničenja upotrebe (bez online kupovine i bankomata), mogućnost preciznog definiranja geografskog djelokruga kao i dozvoljenih prodavača, te poslovnih sektora.

Kako vaša tehnologija osigurava da će se novčana sredstva koristiti za ono za što su namijenjena?

Naši sustavi dopuštaju precizno definiranje načina korištenja kartice. Možemo odrediti 16 različitih kriterija kao što je zabrana online kupovine, bez bankomata, samo u određenom poštanskom broju, u određenim poslovnim sektorima, za iznose između x i y itd. Alati za praćenje i izvještavanje omogućavaju provjeru i dopuštaju promjene limita u pravom vremenu, ako je to potrebno.

Za primjer, raspodijelili smo desetke tisuća kartica u Njemačkoj od 2015. godine kako bi plaćali mjesečni džeparac tražiteljima azila. Njemačke općine su htjele ograničiti pristup gotovini pa smo ukinuli podizanje gotovine s bankomata i iz poslovnica. Prateći upotrebu, shvatili smo da neki od korisnika koriste karticu u trgovinama sa zlatom kako bi kupili zlato i potom ga preprodali za gotovinu! Jednostavno smo maknuli te trgovine s popisa dozvoljenih prodavača u pravom vremenu kako bi odgovaralo ciljevima javnog subjekta…

Zahvaljujući našim alatima, njemačke općine su izvijestile skoro stopostotni učinak u kontroliranju kako se novac troši, bez prevara i pogrešaka, kao i smanjenje opsega posla od 90% u odnosu na prijašnje sustave bazirane na papirnatim vaučerima.

Kako će ova kriza utjecati na budućnost sektora financijske tehnologije i u kojem smjeru mislite da industrija ide?

Mi smo aktivni kao fintech tvrtka specijalizirana za elektronska plaćanja, pogotovo kartične prirode. Jako smo ponosni na naše aktivnosti jer smatramo kako je moguće poboljšati plaćanja kako bi unaprijedili ljudske živote. To je ono što radimo svaki dan, te smatramo kako će to samo rasti u budućnosti. Čak i tijekom teških vremena što je dokazano upravo pomoću Unity kartice.

Smatramo kako će se potrebe za fleksibilnim rješenjima plaćanja povećavati, i da su fintech tvrtke u najboljoj poziciji za odgovaranje tim potrebama.

U Hrvatskoj imamo sličan projekt (Cro Card) za hrvatske građane. Koje su glavne razlike između ta dva projekta?

Glavne razlike su:

Cro Card zahtijeva punjenje salda zaposlenika od strane poslodavca, što podrazumijeva povećanja troškova jer ono ne zamjenjuje nužno postojeću plaću. Malo je vjerojatno da će ju privatne tvrtke koristiti dok u isto vrijeme pokušavaju smanjiti plaće i/ili radnu snagu.

Unity Card je isključivo za vlasti i/ili građanski novac + javna sredstva (Unity card "boost"), ne za privatne tvrtke koje ih dijele zaposlenicima i ne cilja turizam ili godišnje odmore te se može koristiti bilo gdje, ili u određenim ili lokacijski ograničenim poslovnim subjektima. Javni novac će se trošiti jedino kada se općina odluči za rad s karticom. Zahvaljujući jedinstvenim ograničenjima, garantirano je da će se sredstva ponovno uložiti direktno u lokalno gospodarstvo. Dakle, novac poreznih obveznika se neće trošiti uzaludno. Ne uključuje banke i može se dostaviti kao rješenje za par tjedana.

Koji je poslovni model tvrtke Unity Card i koji su planovi za daljnji rast?

Unity Card je proizvod namijenjen za pomoć tijekom krize korona virusa. Dijelimo do 5000 kartica besplatno lokalnim vlastima kako bi čak i najmanje općine to sebi mogle priuštiti ako im je potrebno. Za nas je to više-manje prazan rad. Sada karticu promoviramo u Hrvatskoj kao i u većini drugih europskih zemalja gdje smo već aktivni na tržištu.

Također predstavljamo novu verziju našeg proizvoda, Unity Card „Boost“. Ova iteracija pruža građanima mogućnost uplaćivanja novca na njihovu Unity karticu kako bi ostvarili premiju iz javnih sredstava. Kako se kartica jedino može koristiti po naputcima javne vlasti, ovo je dobar način za iskoristiti štednje građana kako bi ih se ohrabrilo da troše sada. To je otprilike kao globalni popust na sve, koji dopušta javnim sredstvima stvaranje puno veće ekonomske aktivnosti za svaki potrošeni euro.