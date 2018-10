'Naše cjepivo uči imunitet da prepozna rak i onda ga uništi'

Novo cjepivo protiv raka u svojoj je testnoj fazi i pokazuje obećavajuće rezultate kod različitih tipova karcinoma. Cjepivo funkcionira tako što 'uči' imunitet da prepoznaje zloćudne stanice i uništava ih.

Znanstvenici Američkog Nacionalnog instituta za rak ideju o liječenju raka počeli su razvijati prije više od deset godina.

Metoda uključuje izvlačenje imuno stanica pacijenata koje se zatim genetski modificira tako da stanice počnu prepoznavati protein HER2, zajednički mnogim vrstama tumora. Tako izmijenjene stanice ponovno se ubrizgavaju u organizam oboljelog.

Foto: Pixabay

U kliničkom testiranju sudjelovalo je 17 pacijenata koji su primili pet injekcija cjepiva različite snage. Od 11 pacijenata koji su dobili dvije najviše doze izmijenjenih stanica - 10 milijuna dendritičkih stanica ili 20 milijuna dendritičkih stanica - kod šest je zabilježeno poboljšanje kliničke slike, ističe se u priopćenju instituta.

HER2 potiče rast kod nekoliko tipova raka, uključujući rak dojke, jajnika, pluća i crijeva, objasnio je profesor Jay Berzofsky, iz Američkog instituta za rak iz Marylanda.

#Cancer #Vaccine #Immunotherapy @NCICCR_VB @NCIResearchCtr offers personalized dentritic cell vaccines to eligible patients with D0 #ProstateCancer or #HER2 expressing/amplified cancers; breast, stomach, esophagus, and all others. Please, email hoyoung.maeng@nih.gov for info. https://t.co/JSP6E690nm