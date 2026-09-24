NBA zvijezda: 'Obratite pažnju na studeni. Izlazi GTA VI, forma cijele lige će drastično pasti'

Centar Houston Rocketsa Steven Adams nasmijao je novinare tijekom medijskog dana uoči početka nove NBA sezone. Poznat po svom opuštenom pristupu i specifičnom humoru, Adams je iznio zanimljivu teoriju o tome što će se dogoditi sa sportašima diljem SAD-a kada na tržište stigne najočekivanija videoigra desetljeća. Prema njegovim riječima, izlazak igre Grand Theft Auto VI ozbiljno će utjecati na kvalitetu izvedbe na košarkaškim parketima i nogometnim terenima.

Očekujte užasan studeni

Nova sezona donosi uobičajene izazove poput ozljeda i umora od putovanja, ali Grand Theft Auto VI predstavlja potpuno novu vrstu distrakcije. Igra izlazi 19. studenog, otprilike mjesec dana nakon početka regularnog dijela sezone. Adams smatra da će taj tjedan biti poguban za statistiku i koncentraciju.

​- Svi bi trebali obratiti pozornost na studeni. Forma diljem lige će drastično pasti jer izlazi GTA. Gledajte NFL, gledajte sve ostale lige i pratite kako padaju. Samo za taj mjesec, razina igre će ići prema dolje - rekao je Adams.

Centar Rocketsa dodao je kako vjeruje da će se situacija ipak brzo normalizirati, čim igrači završe glavnu priču unutar igre.

​- Trebalo bi se popraviti. Većina momaka će to riješiti i nadam se da će brzo završiti igru - dodao je.

Treneri i skauti također će patiti

Zanimljivo je da Adams nije ograničio svoju prognozu samo na igrače. Kaže da će i stručni stožeri biti podjednako zahvaćeni ovom epidemijom igranja videoigara dugo u noć.

​- Treneri također, usput rečeno. Treneri i skauti će biti apsolutno užasni u studenom, ali nadamo se da će se sve vratiti u normalu u prosincu - poručio je Adams.

Igrači čekaju na novi nastavak serijala više od trinaest godina. Od izlaska prethodnog dijela promijenilo se mnogo toga, ali uzbuđenje je veće nego ikad. Rockstar se pobrinuo da interes bude maksimalan, a priča je već prodrla u sport. Nedavno je na dvorani Miami Heata osvanuo masivni natpis koji promovira igru, za koji je izdavač platio milijun dolara.