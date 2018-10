'Ne, ovo nisu izvanzemaljci!' Raketom obasjali noćno nebo

U spektakularnom lansiranju koje je obasjalo nebo iznad Kalifornije, SpaceX je noćas lansirao argentinski satelit u Zemljinu orbitu. Samo osam minuta kasnije, njihova raketa Falcon 9 uspješno se vratila na tlo i to po prvi put na kopno na američkoj zapadnoj obali.

Raketa koja je već bila u svemiru ponijela je satelit SAOCOm koji će Argentinska svemirska agencija koristiti za promatranje Zemlje i prirodnih katastrofa.

- Ovo je odlična vijest za sve nas u SpaceX-u. Iznimno smo uzbuđeni zbog ovog uspjeha - rekao je inženjer Tom Praderio tijekom lansiranja.

Raketu su lansirali u nedjelju navečer, po lokalnom vremenu, a let rakete stvorio je fascinantne svjetlosne efekte na noćnom nebu. Među brojnim ljudima koji su podijelili fotografije bio je i gradonačelnik Los Angelesa, koji je napisao: 'Ne, definitivno nisu izvanzemaljci'. Naime, nakon lansiranja na Googleu je zabilježen skok pretraga pojmova vezanih uz NLO-e.

Nope, definitely not aliens.



What you’re looking at is the first launch and landing of the @SpaceX Falcon 9 rocket on the West Coast. The rocket took off from Vandenberg Air Force Base at 7:21 p.m. and landed safely back on Earth. 🚀 pic.twitter.com/8AKjGptpps