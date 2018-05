Ne trebate se nadati: U lipnju nećemo vidjeti PlayStation 5

Brojni PlayStation igrači očekivali su da će Sony na ovogodišnjoj E3 konferenciji uz nove igre otkriti i detalje o PlayStationu 5, ali od toga neće biti ništa.

Najveći gaming sajam ostat će rezerviran samo za sljedeće velike hitove, a to je potvrdio i Shawn Layden iz Sonyja koji je u službenom blogu najavio da neće biti najava novog hardvera. Tako će u fokusu biti igre Death Stranding, Spider-Man, Last of Us 2..., ali moguća su i iznenađenja drugih izdavača.

Iako već neko vrijeme kruže glasine o PlayStationu 5, nije toliko čudno da je još nećemo vidjeti. Sonyjev ogromni hit God of War oduševio je igrače i kritičare i pokazuje da je PS4 u naponu snage s Pro verzijom konzole, a cijeli niz velikih igara još je u najavama. S druge strane, analitičari očekuju kako bi najranije 2020. godine trebali vidjeti sljedeću generaciju kućnih konzola, prenosi ScreenRant.