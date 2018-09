Japanac će biti prvi turist na Mjesecu, ali 'gore' neće ići sam

いつも大変お世話になっているヤマト運輸の皆様と、財団のメンバーと、最後に写真撮りました。しばらくこのバスキアともお別れです。世界中でたくさんの人に愛され、たくさんの人の心を動かし、また無事に日本に戻ってきてくれることを心待ちにしてます。 Good-bye for a while my Basquiat. I am hoping that you will be loved by people all over the world and move the hearts of people around the world. See you again soon. Have a good trip! #JeanMichelBasquiat #worldtour #imissyou

