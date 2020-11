Nema džabe ni kod Googlea: Kraj za besplatno čuvanje fotki

Google godinama omogućuje da besplatno u Google Photos servisu čuvamo fotografije u 'visokoj kvaliteti'. Radi se o onima koje su blago komprimirane (do 16 megapiksela). No, sada i tome dolazi kraj

<p>Svemu dobrom dođe kraj pa je tako i Google nakon pet godina odlučio zaustaviti besplatni backup fotografija i videa u 'visokoj kvaliteti'. Tako će od 1. lipnja sljedeće godine uvesti naplatu za nove fotografije - jednom kad potrošite predviđenih 15 GB prostora u njihovom cloudu.</p><p>Cloud servisi su danas tražena roba i puno je drugačija situacija nego prije pet godina, pa i iz Googlea ističu da se svakog tjedna na Google fotografije učita 28 milijardi novih fotografija i videozapisa.</p><p>Ova promjena znači da do 1. lipnja možete normalno arhivirati svoje fotografije i bez ograničenja, a sve ono što pošaljete nakon 1. lipnja ubrajat će se u taj limit od 15 GB, koji se dodaje uz neku pohranu koju ste već možda kupili.</p><p><strong>Trebate li sada nešto poduzeti?</strong></p><p>Ne, možete nastaviti upotrebljavati Google fotografije za sigurnosno kopiranje fotografija i videozapisa. Javit će vam se nakon 1. lipnja 2021. i poslati vam podsjetnik kada se približite ograničenju pohrane. Većina će korisnika morati nešto poduzeti tek nakon nekoliko godina, rekli su iz Googlea.</p><p><strong>Kada ćete zunati da ste pri kraju besplatnih 15 GB pohrane?</strong></p><p>Iz Googlea kažu da su iradili prilagođenu procjenu koja pokazuje koliko vam je vremena ostalo do dosezanja ograničenja kvote. Pri procjeni se u obzir uzima koliko često sigurnosno kopirate fotografije, videozapise i drugi sadržaj na svoj Google račun.</p><p><strong>Kako možete upravljati svojom pohranom?</strong></p><p>1. lipnja 2021. predstavit će novi alat za upravljanje pohranom koji će pomoći da jednostavno pronađete i izbrišete tamne, mutne i neželjene sadržaje. Naime, mnogi od nas automatski na backup šalju baš sve što smo snimili s telefonom i tu se vrlo često nađe gomila neiskoristivih fotografija, koje je bolje izbrisati i osloboditi prostor. Dodatnu pohranu možete kupiti i putem usluge Google One ako je dostupna.</p>